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Le pape Léon XIV. @AFP

"On ne pouvait pas manquer ça" : les pape zones attirent de nombreux fidèles à Lyon

  • par Amaury Perrin
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    • Le pape est à Paris mais ses fidèles lyonnais ne veulent rien manquer de sa visite en France. Dans les "pape zones", Lyonnais et touristes se sont rassemblés pour suivre les célébrations de Léon XIV.

    C'est l'évènement à ne pas manquer pour les catholiques : la visite du pape en France. Dès son arrivée à Paris, Léon XIV a attiré les foules venues des quatre coins du pays et de plus loin encore. Et si le souverain pontife ne fera pas escale à Lyon, cela n'a pas ébranlé ses fidèles lyonnais qui ont pu profiter des "pape zones" mises en place par le diocèse. On en trouvait notamment à l'église Sainte-Croix, à la basilique de Fourvière, au café Simone et à l'église Saint-Nizier. La rédaction de Lyon Capitale s'est rendue sur place.

    "Ça rend la chose un peu plus solennelle"

    Une véritable assemblée s'est ainsi formée ce samedi 26 août à Saint-Nizier, mêlant catholiques lyonnais et touristes venus par hasard. "On n'a pas pu aller voir le pape à Paris mais on ne pouvait pas manquer ça", chuchote Albane venue assister à la messe solennelle avec une amie. Etudiante à Lyon, elle a tenu à s'unir au saint-père par la prière à l'église directement. "Ça rend la chose un peu plus solennelle que si j'y avais assisté sur ma petite télé", plaisante la jeune femme.

    Le diocèse a en effet installé un grand écran au cœur de l'édifice religieux sur lequel est projeté l'évènement. La petite assemblée le suit assidument. Tous sont concentrés sur les paroles de Léon XIV, prêts à se lever puis se rasseoir au rythme des rites et liturgies. Les fidèles défilent ainsi tout l'après-midi, avec toujours une centaine de personnes en présence. Certains restent toute la messe, d'autres le temps d'une courte prière. Comme Willy, un touriste allemand en visite à Lyon avec ses parents. "Nous pensions rater ça à cause de notre voyage. C'est une bonne surprise de pouvoir regarder le pape un moment, même via une projection". La petite famille s'est donc assise un instant pour se recueillir avant de reprendre sa découverte du vieux Lyon.

    Les fidèles chantent avec le pape à l'église Saint-Nizier.

    De façon presque surprenante, la foule est principalement composée de familles et de jeunes comme Albane et Willy. Preuve éventuelle du regain que connait la religion auprès des jeunes. En 2026, l'Église catholique annonce en effet 13 234 baptêmes d'adultes, soit plus du triple du niveau de 2016.

    Encore deux jours de visite en France

    D'abord en visite dans la capitale pendant 24 heures, le pape Léon a ensuite pris l'avion pour Lourdes ce samedi. Là encore, une foule immense l'attendait, acclamant son arrivée tant attendue. Il terminera ensuite son voyage à Metz, avant de quitter le territoire et regagner le Vatican.

    Entre messes, rencontres interreligieuses, rencontres avec les malades et les fidèles, le pontife ne chôme pas. Un programme qui devrait, on l'espère, permettre de resserrer les liens avec les catholiques de France et les autres communautés religieuses du pays.

    Lire aussi : Plus de 1 100 jeunes du diocèse de Lyon attendus au Stade de France pour la venue du pape Léon XIV

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