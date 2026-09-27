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La police a interrompu un cortège de mariage en infraction à Saint-Priest. (@Vincent Guiraud)

À Saint-Priest, un cortège de mariage verbalisé à 87 reprises par la police

  • par Amaury Perrin

    • La police a interrompu un cortège de mariage en infraction samedi 26 septembre près de Lyon. Le bilan fait état de 87 verbalisations et 242 points de permis retirés.

    La fête a pris une drôle de tournure ce samedi à Saint-Priest. Le cortège d’un mariage a provoqué des perturbations dans les rues de la commune, notamment en bloquant la circulation et en multipliant les coups de klaxon. Face à ces comportements, les polices municipale et nationale sont intervenues pour relever les infractions, d'après Le Progrès.

    Près de 11 000 euros d’amendes

    Au total, les forces de l’ordre ont dressé 87 verbalisations. Selon le bilan communiqué par le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, elles représentent 10 945 euros d’amendes et 242 points de permis retirés. Une vidéo publiée par l’élu montre notamment une file de véhicules immobilisés, avec des coups de klaxon et des passagers sortant des fenêtres.

    Le maire a dénoncé des "comportements particulièrement problématiques", tout en rappelant que les mariages restent les bienvenus dans la commune. À Corbas, une commune voisine, les élus ont justement adopté cette semaine une charte de bonne conduite destinée à encadrer les célébrations de mariage.

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