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Le Run in Lyon revient le 4 octobre prochain. (©Run In Lyon by Harmonie Mutuelle)

Run in Lyon : la circulation et le stationnement perturbés dimanche prochain

  • par Amaury Perrin

    • Le Run in Lyon revient le 4 octobre prochain, plusieurs rues seront fermées et des places de stationnement supprimées pour laisser passer les coureurs.

    Le désormais incontournable Run in Lyon sera de retour dimanche 4 octobre prochain dans la capitale des Gaules. Il s'accompagne comme chaque année de restrictions pour les voitures, motos, vélos et autres engins.

    Dès 3 heures du matin, plusieurs axes du centre de Lyon seront interdits à la circulation. C’est notamment le cas du pont Bonaparte, des quais Romain Rolland, Fulchiron et des Célestins, mais aussi de l’avenue Adolphe Max et de la rue de la Bombarde. Ces limitations s’étendront ensuite à une grande partie de la Presqu’île et des quais du Rhône et de la Saône. Le pont de la Guillotière, le quai Victor Augagneur et le quai de Serbie seront notamment concernés dans la matinée.

    Plusieurs parkings difficilement accessibles

    Le stationnement sera également perturbé autour du parcours. À partir du samedi 3 octobre au matin, plusieurs axes interdiront déjà le stationnement : le quai Romain Rolland, le quai de Bondy et l’avenue Adolphe Max. La place Bellecour sera, elle, concernée par des restrictions jusqu’au mardi 6 octobre à midi.

    Du côté des parkings, les automobilistes devront là encore anticiper. Les entrées et sorties seront fermées aux Célestins, Lyautey et Saint-Georges. Au parking Terreaux, l’entrée sera interdite mais la sortie restera possible. À Antonin Poncet, seule la sortie sera autorisée, tandis que le parking Bourse permettra l’entrée mais pas la sortie. Les autres parkings LPA resteront accessibles.

    La Ville conseille donc aux automobilistes d’anticiper leurs déplacements et de privilégier, lorsque cela est possible, les transports en commun. Le Run in Lyon propose cette année quatre formats, du 5 km solidaire au marathon, avec un départ au niveau du Palais de Justice et une arrivée place Bellecour. Le détail des restrictions est à retrouver ici.

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