Après un premier incendie à Saint-Clément-sur-Valsonne, un feu de forêt a nécessité l'évacuation de 50 personnes à Tarare ce samedi, à seulement 4 kilomètres de là.

Les flammes se sont déclarées samedi 27 septembre dans l’après-midi, à Tarare. Par chance, les sapeurs-pompiers étaient déjà fortement mobilisés quelques kilomètres plus loin, à Saint-Clément-sur-Valsonne. Dans cette commune, le feu, parti vers 13h30 dans un champ, s’était propagé à des bois de résineux et avait touché deux habitations. Les secours avaient donc évacué une dizaine de maisons par précaution.

Une progression favorisée par la sécheresse

À Tarare, 50 habitants ont à leur tour dû quitter leur domicile en fin d’après-midi en raison d’un feu de forêt cette fois-ci, selon Le Progrès. Les pompiers ont rapidement engagé des moyens pour contenir les flammes et protéger les habitations situées à proximité.

Ces deux incendies surviennent alors que le Rhône connaît toujours une période de chaleur et de sécheresse importante. Les sols et la végétation restent particulièrement secs, ce qui favorise la propagation rapide des feux.