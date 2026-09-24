Tourisme : l’Ain veut tirer son épingle du jeu en Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le CERN de Saint-Genis-Pouilly et le Parc des Oiseaux parmi les sites touristiques les plus fréquentés de la région, l’Ain dispose de plusieurs atouts pour attirer les visiteurs. La preuve avec les chiffres parus cette semaine.

En début de semaine avait lieu les Sommets du tourisme 2026, organisés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion de dévoiler les chiffres sur l’an passé, mais également sur cette année 2026. À l’échelle de la région, le tourisme représente un poids économique important. Elle comptabilise 280 millions de nuitées, pour 26,6 milliards d’euros de consommation et 255 150 emplois touristiques.

L’Auvergne-Rhône-Alpes est la première région touristique pour la clientèle française. Les nuitées internationales représentent 29% des nuitées enregistrées dans les hébergements marchands, tandis que 39,2% des nuitées françaises sont réalisées dans ce type d’hébergement.

Deux sites à plus de 700 000 visiteurs annuels

Dans l’Ain, le poids du tourisme se fait aussi ressentir. En 2025, le CERN de Saint-Genis-Pouilly a accueilli près de 375 000 visiteurs, ce qui le place à la 11e position du classement des sites touristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes disposant d’une billetterie. Le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes figure lui aussi dans le haut du classement. Avec 335 000 visiteurs en 2025, il occupe la 14e place régionale.

L’Ain représente également 4,9% des nuitées régionales. Petit point faible pour le département : son nombre de résidences secondaires. avec 18 284 logements, il occupe le dernier rang en Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte au total 548 381 résidences secondaires.

Le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes pour faire découvrir l’Ain

Parmi les projets mis en avant par la Région figure le Grand Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Lancé au printemps 2026, cet itinéraire propose près de 3 000 kilomètres à travers les 12 départements de la région, avec 43 sites répartis en 28 étapes.

Dans l’Ain, cet itinéraire passe par la Dombes, avec ses étangs et le Parc des Oiseaux, avant de rejoindre les paysages du Bugey et du Haut-Jura. "Il faut savoir apporter une offre très large, un très beau produit qui sait se distinguer et se singulariser pour capter chez nous", a déclaré Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, lors des Sommets du tourisme le 21 septembre. Le Grand Tour doit permettre de mettre en valeur des territoires situés en dehors des principales destinations de la région.

"Nous sommes la région du savoir-faire", rappelait également Fabrice Pannekoucke lors de cette rencontre consacrée aux enjeux du tourisme. L’Ain a donc de quoi faire pour renforcer son attractivité touristique.

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