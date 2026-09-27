Une rencontre littéraire est organisée à la bibliothèque de Jean Macé à Lyon. (Affiche des Etats Généreux)

Une rencontre consacrée au monde de l’édition est organisée par l'autrice Eve Guerra le 9 octobre à la bibliothèque Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.

La bibliothèque Jean Macé à Lyon accueillera vendredi 9 octobre, à 19h30, une rencontre autour de la liberté de création et de l’indépendance dans le monde du livre. Organisée par la librairie La Voie aux Chapitres et la bibliothèque, la soirée réunira plusieurs autrices et artistes, dont Ève Guerra, Ananda Devi, Laurence Nobécourt et l’illustratrice Morgane de Cadier.

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Des échanges autour de la création et de l’édition

La soirée s’appuiera notamment sur deux ouvrages. Ananda Devi présentera d'abord son nouveau roman, Chroniques d’un royaume perdu, puis la discussion portera sur La Grande Évasion, un ouvrage collectif qui rassemble 70 textes d’auteurs des éditions Grasset. Ce livre revient sur la mobilisation d'auteurs de la maison après le licenciement de son PDG Olivier Nora, en avril dernier.

Les échanges permettront ainsi d'aborder plus largement la liberté de création et d'expression. Mais aussi la place des auteurs et les enjeux d'indépendance dans le secteur de l'édition. La rencontre cherchera aussi à faire dialoguer différents acteurs du monde littéraire. Une manière d'interroger les équilibres qui existent entre auteurs, éditeurs et maisons d'édition, tout en laissant une place aux expériences de chacun.

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