Échappée automnale sur la Route des Vins Forez-Roannais en Loire Volcanique

Du 16 au 18 octobre, Vignobles en Scène met les vignobles français à l’honneur. À moins d’1h30 de Lyon, laissez-vous tenter par une escapade sur la Route des Vins Forez-Roannais en Loire Volcanique, un vignoble encore confidentiel qui ne manque pas de caractère.

À l’Ouest de Lyon, sur les premiers coteaux volcaniques du Massif Central, se niche la Route des Vins Forez-Roannais en Loire Volcanique. Ce vignoble de moins de 400 hectares réunit la Côte Roannaise et les Côtes du Forez, deux territoires où les vins ont gagné en notoriété ces dernières années. Plus de 80 % des vignes sont plantées en Gamay Saint-Romain, cépage rouge autochtone qui donne des vins frais et fruités. Les rouges bénéficient de l’AOC, depuis 1994 pour la Côte Roannaise et 2000 pour les Côtes du Forez.

Apéros Vignes au Domaine de la Madone © Loire Forez

“Nous avons une identité très forte sur le Gamay Saint-Romain, mais nous partageons aussi une IGP commune sur les blancs : l’IGP Urfé avec un cahier des charges assez souple qui nous permet de retrouver un peu tous les cépages nationaux sur notre territoire. Au domaine, nous avons ainsi du Viognier, de la Roussanne, du Gewürztraminer et de la Petite Arvine”, explique François Palais, du Domaine des Palais à Ambierle. Entre sols granitiques et basaltiques, les vignes s’épanouissent de 200 à 600 m d’altitude, offrant une maturation optimale des raisins.

Une destination œnotouristique aux multiples facettes

Du Nord au Sud, de La Pacaudière à Saint-Marcellin-en-Forez, la vigne invite à prendre le temps d’explorer un territoire encore préservé. Sur 96 km, la Route des Vins déroule son fil rouge à la rencontre des vignerons et de 45 lieux et expériences à vivre. Ici, le vin se partage avant tout à travers les rencontres : pousser la porte d’un caveau, échanger avec un vigneron, découvrir son métier et partager son savoir-faire autour d’une dégustation.

Avec près d’une centaine de partenaires labellisés Vignobles & Découvertes, dont 25 vignerons, la destination propose des expériences au plus près de celles et ceux qui façonnent les vins et les paysages.

© Loire Forez

En Côte Roannaise, les vignes s’épanouissent au cœur de Villages de Caractère où il fait bon flâner : Le Crozet et ses ruelles médiévales, Ambierle et son élégant prieuré aux tuiles vernissées, ou Saint-Haon-le-Châtel et ses maisons Renaissance. Plus loin, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire offre un panorama spectaculaire sur un méandre de la Loire. L’escapade se poursuit à Pommiers-en-Forez, au château de Goutelas, avec sa vue remarquable sur la plaine et le vignoble du Forez, ou encore à Champdieu et Saint-Romain-le-Puy, où d’anciens prieurés témoignent d’un riche passé.

Tunnel de la Collonge © Loire Tourisme / S. Aussel

Animations variées autour de Vignobles en Scène

En octobre, le vignoble change de décor ! Chaque année, le troisième week-end d’octobre, Vignobles en Scène invite à vivre l’œnotourisme autrement, au rythme de dégustations, de rencontres, de balades et d’animations imaginées par les destinations Vignobles & Découvertes. Sur la Route des Vins Forez-Roannais en Loire Volcanique, le week-end se savoure entre expériences originales et moments conviviaux. À Ambierle, plongez dans les coulisses de la Maison Mons avec la visite du tunnel de la Collonge, ancien tunnel ferroviaire devenu cave d’affinage, avant une dégustation de fromages et de vins de la Côte Roannaise. Dans le Forez, les vignes se parcourent à pied, la musique s’invite dans les villages, tandis qu’apéros et jeux de piste prolongent la fête. De quoi goûter au vignoble autrement, entre curiosité, plaisir et convivialité. (Voir toutes les dates dans notre carnet pratique).

La Madone à Champdieu © Véronique Popinet

Le bon plan : des idées séjours à vélo !

• Entre Véloire et Villages de Caractère - En boucle au départ de Roanne - 2 jours / 1 nuit - 66 km

Au départ de la Véloire à Roanne, partez à la découverte de la Côte Roannaise, de son vignoble et de ses Villages de Caractère, notamment Ambierle et Saint-Haon-le-Châtel.

• Découverte de la Route des Vins Forez-Roannais en Loire Volcanique - De Roanne à Montbrison - 3 ou 4 jours - 140 km

Suivez la Route des Vins entre Loire, vignobles et Villages de Caractère, et faites étape à la découverte de sites patrimoniaux remarquables.

• Les perles du Forez, entre prieurés et châteaux - De Balbigny à Montbrison - 2 jours / 1 nuit - 64 km

Parcourez les paysages du Forez, entre plaines, étangs, vignes, châteaux et prieurés.

Descriptifs et tracés sur www.routedesvinsenloirevolcanique.com

Dans les vignes de Saint-André-d’Apchon © Loire Tourisme / D. Masson

Pratique

Où se loger ?

• La Petite Chavanne, gîte de caractère 4* avec bain nordique à Champdieu – lapetitechavanne.fr

• La Ferme des Galoches, chambre d’hôtes dans une ferme viticole du XIXe siècle rénovée, avec jacuzzi et sauna, à Villemontais – Tél. : 04 77 79 18 49

Où se restaurer ?

• Le Bistrot de la Gare, cuisine bistronomique avec produits locaux de saison, à Champdieu

lebistrotdelagare-champdieu.fr

• Le Petit Prince, table fine avec jolis accords terre et mer, à Saint-Alban-les-Eaux

restaurant-lepetitprince.fr

Événements

Vendredi 16 octobre :

• Dégustation de vins et planche apéro à la cave Vin & Pic, puis concert de l’Opéramobil’ - Boisset-Saint-Priest, à partir de 18h.

• Visite du tunnel d’affinage de la Maison Mons, dégustation de vins et fromages - Ambierle à 17h30.

Samedi 17 octobre :

• Course nature immersive au coeur des vignes “Treille en Côte Roannaise” de Villemontais à Ambierle.

• Visite du tunnel d’affinage de la Maison Mons, dégustation de vins et fromages - Ambierle à 10h30.

• Atelier d’écriture à la cave Réal, suivi d’une dégustation - Boisset-Saint-Priest, à 16h.

• Jeu de piste “Justine et la recette perdue” au musée des Vignerons du Forez - Boën-sur-Lignon, à 14h30, et nombreuses animations pour petits et grands tout au long du week-end.

• Balade au cœur des vignes et dégustation de vins - Champdieu, à 14h30.

Dimanche 18 octobre :

• Festival Roanne Table Ouverte, chants, musique et dégustations - Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, à 12h.

Plus d’infos et autres événements : www.loiretourisme.com

Pour découvrir le roadbook de la route des vins Forez-Roannais, avec itinéraires routiers, à pied et à vélo, scannez ce QR code.