Après une semaine d'animations organisées dans les consulats lyonnais, les Fêtes Consulaires proposent aux habitants de se réunir le temps d'un week-end autour des "Contes et Légendes du monde".

Une agitation particulière anime la place Bellecour ce week-end des 26 et 27 août. Et pour cause, la Ville y a installé un véritable village dans le cadre des Fêtes Consulaires, composé de scènes et de nombreux stands. Pour cette édition 2026, la municipalité met à l'honneur les "Contes et Légendes du monde". Une quarantaine de pays sont ainsi représentés, venus partager leur culture et leur histoire avec les curieux.

Une invitation au voyage

De nombreux grands Lyonnais ont répondu présent dès ce samedi, intrigués par les musiques s'échappant du village improvisé. Plusieurs fois dans la journée, il fallait même faire la queue aux deux entrées le temps d'une rapide fouille des sacs. Pas de quoi décourager Marine et ses deux enfants, venus de Caluire-et-Cuire pour profiter de l'évènement en famille. "C'est la deuxième fois qu'on vient, déjà pour faire plaisir aux enfants mais surtout pour les ouvrir au monde", raconte la mère de famille. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir patienté sous le ciel bleu, ils étaient des milliers pour ce premier jour. Pour rappel, la ville de Lyon avait comptabilisé près de 30 000 visiteurs l'an passé.

Visuel des Fêtes Consulaires 2026 (Ville de Lyon)

Pour s'ouvrir au monde, il y'a de quoi faire. Les Fêtes Consulaires proposent en effet une longue liste d'ateliers créatifs, de contes ou encore d'expositions invitant au voyage. Sans compter bien sûr sur une offre de restauration variée. Allemagne, Chine, Japon, Mexique, Maroc ou encore Vietnam, 46 pays sont représentés cette année. Au programme également, des spectacles musicaux et théâtraux dédiés aux légendes et mystères venus d'ailleurs. "C'est un beau rendez-vous ouvert à tous. Ça montre la richesse culturelle de notre ville", se réjouit Maryam. La lyonnaise d'origine algérienne, ancienne bénévole sur l'évènement, continue de venir tous les ans.

Ce dimanche, les activités sont proposées de midi à 17 heures pour ce deuxième et dernier jour. De quoi profiter de l'ambiance conviviale ainsi que des nombreux stands avant la clôture des festivités.

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