"Il faut qu'il devienne maire de Lyon" : Benzema au soutien d'Aulas pour mars prochain

  • par Vincent Guiraud

    • Dans une interview accordée à nos confrères de L'Equipe, Karim Benzema, formé à l'OL, soutient Jean-Michel Aulas, son ancien président, dans la course à la mairie de Lyon en mars 2026.

    C'est un soutien inattendu mais qui fera certainement plaisir à Jean-Michel Aulas. Dans un long entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, Karim Benzema, qui évolue actuellement à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, a évoqué son ancien président à l'OL et la campagne des municipales 2026 dans laquelle JMA s'est lancé il y a quelques mois. 

    A lire aussi : À Lyon, Jean-Michel Aulas tacle les propositions "hors sol" de Grégory Doucet

    "Il faut qu'il devienne maire de Lyon, parce que c'est sa place" estime KB9 à propos du candidat de "Cœurs Lyonnais" qui fera face entre autres au maire sortant Grégory Doucet. Le natif de Bron, formé à l'OL, estime que Jean-Michel Aulas maire de Lyon, "ce serait excellent pour la ville". "C'est lui qui va faire avancer les choses, qui va les faire bouger. Moi, je ne lui souhaite que ça : être maire. Si c'est ce qu'il veut vraiment, il faut qu'il fonce" poursuit Benzema en évoquant celui qu'il a côtoyé de longues années au début de sa carrière à Lyon.

    Si dans cette même interview le Ballon d'Or 2022 n'a pas fermé la porte à un retour dans son club de cœur dans les prochaines années, Benzema annonce qu'il veut jouer encore deux ans au plus haut niveau. "On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club, dans un autre domaine peut-être... mais jouer, je ne sais pas" affirme-t-il à propos du club lyonnais.

    Un retour en tant que joueur qui devrait donc rester une chimère pour les supporters lyonnais nostalgiques de la grande époque et du jeune et talentueux Karim Benzema sous le maillot de l'OL.

    A lire aussi : Jean-Michel Aulas veut doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance à Lyon

