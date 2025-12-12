Deux accidents graves ont paralysé l’A89 jeudi soir. Un piéton est décédé, deux autres personnes ont été blessées. Ces drames surviennent après un accident mortel sur l’A7, le 1er décembre dernier.

Les accidents se multiplient dans l'agglomération lyonnaise. Jeudi 11 décembre, deux accidents ont lieu sur l'A89, dans le sens Lyon-Clermont-Ferrand, rapporte Le Progrès. Aux alentours de 21 h 30, un véhicule circulant dans le sens contraire s'est subitement arrêté sur la voie de gauche. Souhaitant, pour des raisons inconnues traverser l'autoroute, il a été percuté par un véhicule. Malgré de nombreuses tentatives de réanimation, l'homme est décédé sur place.

Suite à la formation d'un bouchon consécutif à l'accident, un motard a percuté une voiture à l'arrêt. Blessées en urgence relative, les deux victimes ont été prises en charge. L'autoroute a du être coupée et les flux entre Lyon et Clermont redirigés par Saint-Étienne dans les deux sens. Le retour à la normale a été effectif aux alentours d'1 h 30 du matin.

Ces accidents viennent s'ajouter à un autre accident survenu le 1er décembre sur l'A7. Un conducteur sous l'emprise de stupéfiants a percuté deux jeunes femmes. L'une d'entre elle est décédée sur le coup, l'autre a succombé à ses blessures.

