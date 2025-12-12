Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade légèrement ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon se dégrade légèrement ce vendredi 12 décembre, à cause notamment des conditions météorologiques.

    On respire un peu moins bien à Lyon ce vendredi 12 décembre. Si la qualité de l'air devrait être moyenne à bonne aujourd'hui, les concentrations de polluants repartiront à la hausse, notamment avec l'absence de vent et un temps légèrement plus frais qu'en début de semaine qui devrait faire augmenter les concentrations de particules fines.

    A Lyon, et hormis autour des grands axes de circulation, la qualité de l'air restera moyenne, avec des concentrations en ozone et dioxyde de soufre assez faible contrairement aux particules fines et au dioxyde d'azote.

