La Saône à Lyon de nouveau en vigilance crues

Le département du Rhône est toujours en vigilance crues ce vendredi 12 décembre. La Saône est concernée à Lyon.

La Saône est toujours en vigilance crues ce vendredi 12 décembre à Lyon. Après une accalmie en début de semaine, Météo France a placé pour la troisième journée consécutive le département du Rhône en vigilance jaune crues, bien que la situation semble se stabiliser.

"Les niveaux sont stables depuis jeudi matin sur le tronçon. Ils resteront quasiment stables jusque dans la nuit de jeudi à vendredi, avant une amorce de décrue vendredi matin" explique ainsi vigicrues sur son bulletin quotidien. Une situation qui devrait donc s'améliorer dès ce weekend à Lyon.