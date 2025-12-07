Depuis Grenoble le car de la région ligne N93 rejoint la station de Chamrousse en 1 heure © OT Chamrousse

Cet hiver, pour protéger nos belles montagnes – et éviter le stress des embouteillages ou des pneus neige à monter – laissez donc votre voiture au garage.

Plusieurs stations labellisées Flocon vert (*) sont accessibles skis aux pieds depuis Lyon. Alors enfilez votre plus belle combinaison, un bonnet et des gants, chaussez votre meilleure paire de lunettes de soleil, attrapez votre pique-nique et sautez dans un train !

Les stations les plus accessibles en train depuis Lyon

Lans-en-Vercors **

(2 heures 15)

Là-haut, il y en a pour tous les goûts : deux domaines de ski alpin, deux domaines nordiques et une vue panoramique sur les sommets enneigés des Alpes. Risquez-vous sur le Vertige des Cimes, une impressionnante passerelle en surplomb du vide, accessible uniquement à ski durant la saison hivernale, qui offre une vue à 360 degrés !

Plus d’informations sur skipass.lansenvercors.com

Accès : rejoindre la gare de Grenoble (1 heure 30) puis emprunter le car de la région ligne T64 ou T65 (45 minutes).

Chamrousse *

(2 heures 30)

C’est LA station familiale par excellence. Au cœur du massif de Belledonne, Chamrousse est connue pour son ensoleillement généreux et sa glisse agréable, parfaite pour débuter ou se faire peur sur son snowpark renommé. Ne manquez pas le joli belvédère de la Croix de Chamrousse (2 250 mètres d’altitude) et sa passerelle himalayenne au-dessus du vertigineux couloir de Casserousse.

Plus d’informations sur chamrousse.com

Accès : rejoindre la gare de Grenoble (1 heure 30) puis emprunter le car de la région ligne N93 jusqu’à Chamrousse (1 heure).

Le Grand-Bornand jouit du label Flocon vert © T. Vattard

Le Grand-Bornand *

(3 heures)

Le Grand-Bornand jouit d’un décor de carte postale typique de la Haute-Savoie. On y skie face à la chaîne des Aravis, en famille ou entre amis. Des navettes facilitent les liaisons entre les différentes stations du massif, soit un total de 215 kilomètres de pistes à dévaler ! Gros plus : au Grand-Bornand, les personnes à mobilité réduite peuvent faire du ski handisport, du tandemski ou du dualski avec un moniteur.

Plus d’informations sur legrandbornand.com

Accès : rejoindre la gare d’Annecy (2 heures) puis emprunter le car régional Y62 ou Y63 (1 heure).

Arêches-Beaufort © Urope / Simon Hurion

Arêches-Beaufort **

(3 heures 15)

Coup de cœur assuré pour ce charmant village-station qui a su garder son âme. Ici, les pistes serpentent entre les épicéas et les chalets typiques du Beaufortain, avec le mont Blanc en toile de fond. Cette proximité avec le toit de l’Europe lui assure un bel enneigement, parfait pour les amateurs de poudreuse !

Plus d’informations sur areches-beaufort.com

Accès : rejoindre la gare d’Albertville (2 heures 30 avec une correspondance à Aix-les-Bains) puis emprunter le bus Alti 21 (45 minutes).

Le funiculaire Arc-en-Ciel arrivant en gare de Bourg-Saint-Maurice depuis Les Arcs © Wikipédia

Les Arcs **

(3 heures 45)

Les Arcs, c’est cinq villages savoyards, cinq altitudes et cinq ambiances différentes dans la belle vallée de la Tarentaise. Ski familial dans les sapins, soirées endiablées, freeride au sommet… Impossible de s’ennuyer. Pour les mordus de descente, la station est rattachée au gigantesque domaine skiable Paradiski : 425 kilomètres de pistes !

Plus d’informations sur lesarcs.com

Accès : rejoindre la gare de Bourg-Saint-Maurice (3 heures 30 avec une correspondance à Aix-les-Bains) puis emprunter le funiculaire (7 minutes). Bon à savoir : le funiculaire est offert sur présentation d’un billet de train.

Télécabine du Valléen à Saint-Gervais © Guillaume Borga

Saint-Gervais **

(3 heures 30)

À Saint-Gervais, depuis la gare, il est possible de se rendre skis aux pieds sur le domaine skiable en empruntant la télécabine du Valléen, puis celle de l’Alpin. Durée du trajet : 5 minutes (deux fois plus rapide que par la route).

Plus d’informations sur saintgervais.com

Accès : Le départ de la télécabine se fait à la gare SNCF et routière du Fayet, axe majeur où s’arrêtent été comme hiver TGV, TER (Paris, Lyon, Annecy…) et lignes de bus Facilibus (navettes/skibus 100% écologique et gratuites de Saint-Gervais). Un parking attenant (parking du stade) de 200 places offre également une possibilité de stationnement longue durée.

Morzine-Avoriaz **

(3 heures 50)

Autrefois réputé pour sa production d’ardoise, le chaleureux village de Morzine (1 000 mètres d’altitude) a conservé une architecture savoyarde traditionnelle. Sur les hauteurs, la station d’Avoriaz, 100 % piétonne, propose des pistes de tous niveaux, reliées au grand domaine franco-suisse des Portes du Soleil. Avis aux skieurs avertis : oserez-vous défier la célèbre piste surnommée le Mur Suisse et réputée comme l’une des pistes les plus difficiles d’Europe ?

Plus d’informations sur morzine-avoriaz.com

Accès : rejoindre la gare de Thonon-les-Bains (2 heures 50 avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine) puis emprunter le car de la région ligne Y91 (1 heure).

Le vaste Espace Diamant à Crest-Voland © Urope

Crest-Voland Cohennoz *

(3 heures 30)

Idéal pour apprendre à skier, le domaine familial de Crest-Voland Cohennoz propose 34 kilomètres de pistes agréables face au mont Charvin, à la chaîne des Aravis et au mont Blanc. Dès que vous vous sentirez prêt, partez à la découverte du vaste Espace Diamant qui offre près de 200 kilomètres de pistes à dévaler…

Plus d’informations sur crestvoland.com

Accès : rejoindre la gare d’Albertville (2 heures 30 avec une correspondance à Aix-les-Bains) puis emprunter le bus Alti 23 (1 heure).