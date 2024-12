Escapades : magie des nuits insolites dans les Alpes

Recouvrant de son blanc manteau nos sommets alpins, l’hiver transforme le paysage et le rend particulièrement propice à d’inoubliables expériences dans des lieux atypiques. Chaque année, en station, l’offre d’hébergements insolites s’étoffe. Sélection non exhaustive de logements hors du commun ou d’expériences originales à vivre façon Grand Nord.

Les Gets

Se réfugier dans sa bulle au Chéry Dôme

Au sommet de la montagne, dans le hameau de la Sarre, perché sur les hauteurs des Gets, le duo mère-fille Anastasie et Amélie a créé un petit paradis loin du bruit du monde. Entre amis ou en famille, ou pour une insolite nuit romantique, deux dômes géodésiques équipés de tout le confort moderne peuvent accueillir de deux à sept personnes. L’un fait office de salon et salle à manger, l’autre de chambre avec vue sur les étoiles. Ces deux cocons posés sur un espace extérieur de 300 m2 s’ouvrent sur un panorama à 360 degrés des montagnes environnantes dont le majestueux mont Blanc.

Chéry Dôme © Mel Carle / Les Gets

Une balançoire, un trampoline enterré, un braséro et un spa complètent cette expérience insolite. Et pour prolonger ce moment magique hors du temps, à la station des Gets, laissez-vous happer par Alta Lumina, un spectacle son et lumière enchanteur, qui se déroule dans la forêt sur un sentier d’un kilomètre.

Nuitée et petit-déjeuner, à partir de 285 euros pour deux personnes

cherydome.com

Bivouac en igloo dans le Chablais © Seb Levrat

Alpes du Léman

L’appel de la forêt, nuitée en igloo

Dans l’immensité blanche des montagnes du Chablais, en itinérance 2 jours/1 nuit, avec le mont Blanc pour toile de fond, vivez une micro-aventure 100 % nature. Ce séjour immersion, pour apprendre les rudiments du bivouac hivernal, le partage, l’importance de l’entraide et de l’écoute a été imaginé et est encadré par Sébastien Levrat, accompagnateur en montagne et spécialiste des régions polaires. Après une demi-journée de marche en raquettes avec les sacs à dos chargés, place à la découverte du site de bivouac. Chaque participant contribue à l’organisation du camp et construit des igloos. Après l’effort, le réconfort ! Apéritif et fondue se savourent en extérieur, au coin du feu, sous les étoiles, avant l’installation dans les igloos pour passer la nuit.

À partir de 225 euros par personne

+33 (4) 50 73 78 62 / reservation@alpesduleman.com

Cabanes insolites à Saint-Nicolas-la-Chapelle © OT Val d’Arly

Val d’Arly

Six cabanes singulières entre terre et ciel

À Saint-Nicolas-la-Chapelle, à 15 kilomètres de Megève, six cabanes insolites font le bonheur des petits et grands. Chacune possède sa particularité. La cabane du Ruisseau ravira les familles. On y accède par un pont de singe et on en redescend par le toboggan tubulaire. Balançoire, trapèze, anneaux, échelle de corde, slack line sont disponibles pour jouer les équilibristes. La cabane Feuille, d’une surface de 30 m², possède un toit-terrasse perché à 15 mètres de hauteur. Avec une grande baie vitrée qui s’ouvre à 180 degrés et un mur végétal, on ne sait plus où s’arrête l’extérieur ni où commence l’intérieur. La cabane Mont-Blanc, avec son spa et son sauna privatif à 5 mètres de hauteur, offre quant à elle une vue imprenable face au mont Blanc.

À partir de 280 euros la nuit

cabanes-entreterreetciel.f

L’hôtel Alpin D’hôme © Aurélie Bellet

Les Orres

Luxueux cocons à 1 800 mètres d’altitude

Dans les Hautes-Alpes, aux Orres, l’hôtel Alpin D’hôme, à 1 800 mètres d’altitude, propose de somptueuses nuits insolites dans 14 écolodges et kotas finlandais. Conçus comme de petites bulles posées sur le flanc de la montagne, avec leur design en dôme géodésique et leurs grandes baies vitrées s’ouvrant sur des paysages de mélèzes, ces cocons douillets allient confort moderne, glamour et respect de l’environnement. Au plus près de la nature, incarnation parfaite du slow tourisme, plusieurs options de 2 à 5 personnes sont proposées. Un spa et un restaurant alpin complètent l’offre avec possibilité de livraison de repas gourmands en chambre. Une escapade ultra romantique et cosy en famille.

À partir de 199 euros la nuit

alpin-dhome.fr

L’ancienne cabane de douaniers au col des Portes de Culet © Agence immobilière Maytain

Morgins, en Suisse (domaine des Portes du Soleil)

Dormir dans une ancienne douane, à la frontière franco-suisse

Au col des Portes de Culet, cette ancienne cabane de douaniers, construite en 1928, était un lieu stratégique de surveillance de la frontière franco-suisse. Depuis 2020, c’est une maison tout confort, perchée en haut de la montagne, pouvant accueillir jusqu’à six personnes. Accessible en raquettes, ski de randonnée ou par transfert en moto-neige, cette confortable cabane bénéficie d’une vue sur le Léman et le Bec du Corbeau, un des sommets du Chablais. Les skieurs profiteront d’une liaison directe avec la piste de Chalet neuf (Châtel, Portes du Soleil) et des diverses possibilités de ski de rando, tandis que les non skieurs arpenteront les nombreux sentiers de raquettes. Avec bouteille de bienvenue, jeux de société et plaids douillets !

À partir de 85 euros par personne

https://www.lanciennedouane1820.com

Escapades italiennes insolites en Vallée d’Aoste

La chambre 31 du refuge Torino

Le refuge Torino, à 3 375 mètres d’altitude dans le massif du Mont-Blanc © Rifugio Torino

Niché à 3 375 mètres d’altitude dans le massif du Mont-Blanc, côté italien, le refuge Torino déroule une vue inégalable sur tous les sommets de 4 000 mètres environnants. Facilement accessible car tout proche de l’arrivée du téléphérique à la pointe Helbronner, via le fameux Skyway Monte Bianco, il héberge un restaurant typique, un bar, une terrasse panoramique où savourer un cappuccino, dont seuls les Italiens ont le secret, et aussi des dortoirs pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes. Mais, pour les visiteurs d’une nuit qui recherchent un niveau de confort supérieur, le joyau du refuge, c’est la chambre 31 ! Dotée d’un grand lit double et d’une salle de bain privée, vous pourrez voir le soleil se lever sur Les Drus et l’aiguille Verte, depuis l’intimité de ce petit cocon. Vivez l’expérience d’une nuit en refuge avec tout le confort d’un hôtel et l’esprit d’hospitalité à l’italienne.

250 euros la nuit pour deux personnes

rifugiotorino.com

Repas 100% bio et végane au refuge Orestes Hütte © Vallée d’Aoste Tourisme

Orestes Hütte, un refuge végane à Gressoney

Perché à 2 600 mètres d’altitude dans la Vallée d’Aoste, le refuge haut de gamme Orestes Hütte, à la croisée de la cabane et de l’hôtel, a été conçu par deux alpinistes, originaires de Gressoney et follement amoureux de la montagne. Petit coin de paradis l’été, l’hiver, le refuge se retrouve en plein cœur du domaine skiable de Gressoney (Monterosa Ski). L’adresse parfaite pour les amateurs de ski hors-piste qui profiteront des nombreux itinéraires au départ du refuge ! Voulant créer un lieu à la fois en harmonie avec la montagne et ayant un impact environnemental limité, les deux fondateurs ont érigé une structure qui produit sa propre eau chaude grâce à 70 m2 de panneaux solaires ainsi que de l’électricité grâce à une micro-centrale hydroélectrique. L’eau proposée aux visiteurs provient de la rivière avoisinante tandis que l’alimentation est 100 % végane et bio. Côté déchets, un composteur électrique permet une gestion autonome des déchets organiques. Du petit-déjeuner au dîner, le restaurant sert de délicieux mets (toujours véganes) et le refuge dispose de deux dortoirs mais aussi six chambres doubles avec salle de bain privative au décor soigné. Un havre de paix au cœur d’une nature préservée.

À partir de 75 euros la nuit par personne

oresteshuette.eu

Les authentiques chalets en pierre et bois à Mascognaz © Vallée d’Aoste Tourisme

Mascognaz, vivre une expérience coupée du monde

À Champoluc, toujours dans la Vallée d’Aoste, à 1 800 mètres d’altitude, au pied du mont Rose, les “rascards” de l’ancien hameau de Mascognaz, authentiques chalets en pierre et bois, typiques du val d’Ayas, ont été rénovés et transformés en un établissement hôtelier haut de gamme. Le grand luxe dans onze chalets disposant de tous les services hôteliers : spa avec piscine, bain à remous, sauna, bain turc et carte de soins, mais aussi deux salles de restaurant. Le village est uniquement accessible à pied ou via un transfert privé en motoneige. Ici, point de voitures et zéro pollution sonore ou visuelle. Mêlant architecture traditionnelle et modernité, chaque chalet est une retraite idyllique au cœur d’une nature d’une rare beauté. Le petit plus de cette parenthèse enchantée hors du temps ? Les activités sportives alentour sont nombreuses et tout séjour comprend un calendrier d’excursions hebdomadaires gratuites.

À partir de 210 euros la nuit par personne

hotelleriedemascognaz.com