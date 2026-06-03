Escapades sportives : trails fraîcheur autour de Lyon

Au cœur des gorges de la Daronne © Florian Monot

Le trail, discipline sportive exigeante qui consiste à courir de longues distances au cœur de la nature, sur un terrain plus ou moins accidenté, est en plein essor. Pour vous y mettre vous aussi, ou découvrir un nouveau terrain de jeux, Lyon Capitale vous dévoile ses trois trails préférés à moins de deux heures de route de Lyon.

En 2025, on comptait plus de 8 millions de coureurs réguliers en France, d’après le baromètre de la Fédération française d’athlétisme.

Cette année-là, les courses organisées ont enregistré plus de 4 millions de “finishers”. Dont 1,44 million en trail, soit une hausse de 150 % en dix ans.

Témoin de ce succès, le profil des participants de trail évolue avec de plus en plus de femmes et de jeunes adultes.

© Florian Monot

Ardèche

Au cœur des gorges de la Daronne

Ici, vous plongerez dans les gorges de la Daronne. Ces méandres granitiques ont été façonnés au fil du temps par la rivière éponyme à deux pas de Colombier-le-Vieux.

C’est dans ce petit village ardéchois que débute cette boucle particulièrement appréciée des randonneurs.

Après une première partie agréable dans les bois, pause obligatoire au belvédère de Saint-Sorny. Il offre une vue impressionnante sur les gorges que vous traverserez ensuite grâce à une passerelle de bois suspendue.

Puis nouvelle pause à la chapelle Saint-Sorny, lovée dans un méandre, avant une remontée costaude jusqu’au plateau.

• Départ : Colombier-le-Vieux (1h30 en voiture depuis Lyon)

• Distance : 15,87 km

• Dénivelé : + 499 m

• Niveau : difficile

Circuit 14 sur On Piste

Tous les parcours sont sur onpiste.com

Ain

Les trois cascades du Haut-Bugey

Des cascades, des sous-bois et un parcours agréable, à faire en famille et même accompagné de votre fidèle compagnon à quatre pattes.

Que demander de plus ? Sur la place de l’église de Brénod, suivez ce parcours facile en forêt, avec tout de même quelques petites montées et descentes, et un sentier parfois escarpé.

Clou du spectacle, évidemment : les cascades du Sautoux, du Crêt Naillot et du Versoud, idéales pour une pause rafraîchissante.

Petit plus : cet itinéraire a été labellisé “Cani’spot” par les experts de l’application On Piste, alors n’oubliez pas Médor !

• Départ : Brénod (1h15 en voiture depuis Lyon)

• Distance : 4,49 km

• Dénivelé : +137 m

• Niveau : facile

Circuit 3 sur On Piste

Tous les parcours sont sur onpiste.com

© Pascal Flament

Isère

Contemplations au lac de Paladru

Ce trail-là vous offrira de beaux panoramas sur le lac de Paladru, surnommé à juste titre le “lac bleu”.

Depuis le parking de la plage de Paladru, suivez le tracé du GR65, plus connu sous le nom de chemin de Compostelle.

Après une agréable traversée dans les sous-bois, vous déboucherez sur les trois croix, avec vue imprenable sur le lac et jusqu’au mont Blanc par temps clair !

À la redescente, faites un détour par le Musée archéologique du lac de Paladru et ses vestiges exceptionnels découverts au fond du lac.

• Départ : Villages du lac de Paladru (1h en voiture depuis Lyon)

• Distance : 14,44 km

• Dénivelé : +401 m

• Niveau : moyen

Circuit 66 sur On Piste

Tous les parcours sont sur onpiste.com

Infos pratiques

Où loger ?

- La Vallée du Doux (camping** en bord de rivière) à Boucieu-le-Roi – camping-valleedudoux.fr

- Le Dôme étoilé (bulle du camping** Bellevue, au bord du lac de Paladru) à Montferrat – campingbellevue.info

- Le Clos Marie (chambres d’hôtes avec demi-pension, point de départ de trails et randonnées) à Brénod – chambresdhotes-hautbugey.fr

Où se restaurer ?

- L’Hôtel des Bains (bistrot et guinguette avec grande terrasse) à Charavines – hoteldesbains-charavines.com

- Le Bistrot de la Gare (restaurant traditionnel au départ de la gare du vélorail des gorges du Doux, grande terrasse) à Boucieu-le-Roi – 04 75 06 51 43

- L’Auberge d’Aranc (restaurant traditionnel, spécialités locales) à Aranc – auberge-aranc.com

À ne pas manquer

- Les 6 et 7 juin : Champos FestiLac Trail (plusieurs parcours) à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

- Le 7 juin : Trail du circuit de la Sure au départ de Voiron

- Le 14 juin : Les Foulées de Voreppe (plusieurs trails possibles) depuis Voreppe

- Le 14 juillet : Traversée du lac de Paladru depuis la plage de Montferrat

- Le 6 août : Arrivée de la 6e étape du Tour de France cycliste féminin à Tournon-sur-Rhône