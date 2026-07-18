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Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
Palais de justice de Villefranche sur-Saône. @Wikipedia commons

Près de Lyon : un homme condamné après avoir craché sur son ex-compagne devant leur enfant

  • par Corentin Lucas

    • Un homme de 35 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour avoir craché sur son ancienne compagne.

    Les faits remontent au 17 janvier dernier, dans la commune de Belleville-en-Beaujolais. En pleine séparation conflictuelle, l’homme, âgé de 35 ans, était revenu au domicile qu’il partageait auparavant avec son ex-compagne afin de récupérer ses affaires. La situation aurait rapidement dégénéré entre les deux anciens conjoints.

    Aucun coup n’a été porté au cours de l’altercation, mais le prévenu a reconnu avoir craché en direction de son ex-compagne. Devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, jeudi 9 juillet, il a soutenu que ce geste n’était pas intentionnel, expliquant qu’il s’agissait d’un accident, comme le révèlent nos confrères du Progrès.

    Cette version n’a toutefois pas convaincu les magistrats, qui ont pris en compte les déclarations de leur enfant, présent au moment des faits, ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné auparavant dans une affaire de violences conjugales.

    Une interdiction de contact pendant trois ans

    Le parquet avait requis une peine de huit mois d’emprisonnement, dont six assortis d’un sursis. À l’issue de l’audience, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a finalement condamné l’homme à une peine de 90 jours-amende à 5 euros. Il lui est également interdit de contacter son ex-compagne et de se rendre à son domicile pendant une durée de trois ans.

    Lire aussi : Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière

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