Villeurbanne : l’adolescente disparue reconnaît avoir inventé son enlèvement

Retrouvée à Villeurbanne après près de deux semaines de disparition, une adolescente de 15 ans avait affirmé avoir été enlevée et séquestrée. Elle est finalement revenue sur cette version des faits.

Portée disparue depuis le 26 juin, une adolescente de 15 ans avait été retrouvée dans la nuit du 8 au 9 juillet à Villeurbanne. Prise en charge par les secours puis hospitalisée, elle avait expliqué aux enquêteurs avoir été enlevée à la sortie de son lycée, droguée et retenue contre son gré pendant plusieurs jours.

Selon les informations du Progrès, les premières investigations n'ont permis de recueillir aucun élément venant confirmer ce scénario. Les recherches ont conduit les policiers jusqu’à un homme d’une cinquantaine d’années, résidant à Villeurbanne, qui a été placé en garde à vue. Il a expliqué avoir rencontré l’adolescente sur un banc à Caluire-et-Cuire, avant de lui proposer un hébergement après l’avoir revue plus tard dans la journée.

Au cours de son audition, la jeune fille aurait finalement confirmé cette version des faits et reconnu avoir inventé son enlèvement et sa séquestration. Elle aurait quitté son domicile après avoir craint la réaction de ses proches à la suite d’un incident personnel, avant que sa fugue ne s’accompagne de mensonges de plus en plus importants.

L’état de faiblesse dans lequel elle a été retrouvée s’expliquerait par la consommation d’un médicament ayant provoqué un épisode d’hypoglycémie. Les services de police cherchent encore à comprendre les circonstances de cette disparition et les raisons qui ont conduit l’adolescente à élaborer ce récit.

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