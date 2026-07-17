Du 1er au 5 juin, plusieurs ateliers pour encourager les femmes à se lancer dans la création d’entreprise vont se dérouler. @Image d’illustration

Selon le baromètre de Prism'emploi, le taux d'effectifs intérimaires serait en hausse de 5,2 % par rapport à mai 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le syndicat des professionnels du recrutement et de l'intérim Prism'emploi a dévoilé son baromètre pour le mois de mai. Selon les derniers chiffres, les effectifs intérimaires seraient en hausse de 5,2 % par rapport à l'an dernier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. A l'échelle nationale, une hausse de 0, 5% est constatée. C'est la première évolution annuelle positive enregistrée depuis décembre 2022.

+ 10, 7 % dans les transports

Cette hausse concerne la majorité des secteurs. Le secteur où l'emploi intérimaire augmente le plus est celui des transports (+10,7%), suivi par celui de l'industrie (+6,2 %), des services (+5,8%) et du BTP (+1,4%). A l'inverse, il diminue légèrement dans le commerce (-0, 5 % ).

En parallèle, l'intérim est en hausse dans l'ensemble des qualifications. L'emploi intérimaire augmente de 15, 8% chez les cadres et professions intermédiaires, de 6% chez les ouvriers non qualifiés, de 3,1 % chez les ouvriers qualifiés et de 2, 2% chez les employés.

Cette hausse est d'autant plus marquée dans le Cantal (+22, 8%), l'Allier (+15,4 %) et la Haute-Savoie (+11%).

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