Lyon : un homme agressé à l’arme blanche dans le quartier de Gerland

Un homme de 33 ans a été découvert blessé à l’arme blanche mardi 2 juin aux alentours de 6 h 30 dans le 7e arrondissement de Lyon.

Aux alentours de 6 h 30, mardi 2 juin, un homme a été agressé à l’arme blanche dans le 7e arrondissement de Lyon. Le Progrès indique que la victime de 33 ans a été touchée par un couteau dans le bas du ventre, alors qu’elle se trouvait à proximité de l’avenue Debourg.

L’homme a été transporté à l’hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette agression.