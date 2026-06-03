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Avenue Debourg, dans le 7e arrondissement de Lyon. Google Maps

Lyon : un homme agressé à l’arme blanche dans le quartier de Gerland

  • par LR

    • Un homme de 33 ans a été découvert blessé à l’arme blanche mardi 2 juin aux alentours de 6 h 30 dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Aux alentours de 6 h 30, mardi 2 juin, un homme a été agressé à l’arme blanche dans le 7e arrondissement de Lyon. Le Progrès indique que la victime de 33 ans a été touchée par un couteau dans le bas du ventre, alors qu’elle se trouvait à proximité de l’avenue Debourg.

    L’homme a été transporté à l’hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette agression.

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