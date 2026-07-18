Un vol Nice-Strasbourg dérouté vers Lyon en pleine nuit à cause des orages

Un avion Volotea a été contraint de se poser à Lyon en urgence. (@Marc Glen)

Initialement attendu à Strasbourg, un vol en provenance de Nice a finalement été dérouté vers l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dans la nuit du 15 au 16 juillet.

Les violents orages qui ont traversé une partie de la France dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet ont fortement perturbé le trafic aérien. Parmi les vols concernés, un Nice-Strasbourg opérée par la compagnie Volotea a finalement été déroutée vers l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Prévu en soirée, le vol a d’abord été retardé au départ de Nice en raison des conditions météorologiques. L’appareil n’a finalement décollé qu’après minuit. Les passagers ont ensuite appris que l’avion ne pourrait pas rejoindre Strasbourg, l’aéroport alsacien étant fermé durant la nuit.

L’appareil s’est donc posé à Lyon-Saint-Exupéry peu après 1h du matin. Selon Le Progrès, les voyageurs ont été informés qu’un autocar serait mis à leur disposition au petit matin pour rejoindre Strasbourg. Certains ont toutefois préféré quitter l’aéroport par leurs propres moyens afin de rejoindre la gare de Lyon-Part-Dieu et poursuivre leur trajet en train.

De quoi semer la panique chez de nombreux usagers…

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