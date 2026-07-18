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La Lyonnaise Lois Boisson, sensation du dernier Roland-Garros, annonce son retour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
La Lyonnaise Lois Boisson, sensation du Roland-Garros 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Tennis : Loïs Boisson renonce à Hambourg, la descente aux enfers continue

  • par Corentin Lucas

    • Nouvelle déconvenue pour Loïs Boisson. La joueuse française de 23 ans a déclaré forfait pour le tournoi WTA 250 de Hambourg, où elle devait défendre son titre.

    La saison compliquée de Loïs Boisson se poursuit. Victime d’une douleur au genou, la Française de 23 ans a renoncé au tournoi de Hambourg, disputé cette semaine en Allemagne.

    Sacrée sur la terre battue allemande en 2025, la Lyonnaise ne pourra pas obtenir les points acquis lors de ce succès. Elle devrait donc chuter aux alentours de la 293e ou 294e place mondiale lors de la prochaine actualisation du classement WTA, alors qu’elle occupe actuellement le 158e rang.

    Une nouvelle blessure au genou

    D’après son agent, Jonathan Dasnières de Veigy, la joueuse s’est blessée lors de son élimination au premier tour de Wimbledon face à Elena Rybakina. Une glissade sur le gazon aurait provoqué une extension de son genou gauche, déjà opéré en 2024 après une rupture des ligaments croisés. Par mesure de précaution, son entourage a choisi de lui imposer une dizaine de jours de repos.

    Malgré cette importante perte de places au classement WTA, Loïs Boisson pourra intégrer le tableau de l’US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Mais dans quel but ? Car depuis sa demi-finale à Roland-Garros 2025, les résultats sont décevants.

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