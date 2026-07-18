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La Fête débarque les 5 et 6 septembre prochains. @Pexels

Près de Lyon : la Fête régionale de l’agriculture attend 6 000 visiteurs en septembre

  • par Corentin Lucas

    • Les 5 et 6 septembre prochains, Saint-Clément-les-Places accueillera la Fête régionale de l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

    Le monde agricole donne rendez-vous à tous les fêtards et amateurs de nourriture les 5 et 6 septembre 2026 à Saint-Clément-les-Places, dans l’ouest lyonnais. Organisée par l’association Agriculture Jeune, les Jeunes Agriculteurs du Rhône et les agriculteurs du territoire, la Fête régionale de l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes devrait réunir près de 6 000 visiteurs au cours du week-end.

    Parmi les temps forts annoncés, figurent les finales départementale et régionale de labour, un concours départemental de vaches laitières, des démonstrations de tracteur pulling (dont le but est d'aller le plus loin possible en tractant une remorque), de chiens de troupeau et de tonte de moutons, ainsi qu’un marché de producteurs, des expositions de matériels agricoles, un village pour les enfants, des animations pédagogiques et des dégustations de produits locaux.

    L’évènement du week-end est sans doute le repas dansant du samedi soir. Un concert et un bal sont prévus, avec une réservation conseillée pour cette soirée. À noter que l’entrée sera gratuite et ouverte à tous.

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