Tour de France : le Lyonnais Paul Seixas s’empare du Maillot Blanc

Au terme d’une 14e étape maîtrisée, le Lyonnais Paul Seixas s’est emparé du Maillot Blanc de meilleur jeune du Tour de France.

Il n’était pas venu pour faire figuration sur sa première Grande Boucle. Paul Seixas a, une nouvelle fois, brillé sur cette 14e étape du Tour de France 2026. Non pas en levant les bras au sommet du Markstein, mais en se révélant comme le troisième extra-terrestre derrière l'indéboulonnable Tadej Pogacar, vainqueur du jour, et le Danois Jonas Vingegaard.

Dans les pentes du col de Haag, juge de paix de l’exercice de ce samedi 18 juillet, Paul Seixas a semblé être le deuxième plus costaud des cadors, en faisant jeu égal avec le double vainqueur du Tour, Vingegaard. Son concurrent principal au titre de meilleur jeune, Juan Ayuso, a craqué à quelques mètres du sommet, cédant son maillot au leader de la Decathlon CMA CGM pour une poignée de secondes.

À seulement 19 ans, le coureur lyonnais a prouvé qu’il avait les capacités pour monter, a minima, sur la troisième marche du classement général. À noter que c’est son deuxième podium en 14 étapes depuis le grand départ de Barcelone. Pas mal non ? C’est Lyonnais.

Désormais, la mission du natif de la capitale des Gaules est de ramener ce maillot sur le podium final du Tour. Il ne reste plus qu’une semaine pour le faire.

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