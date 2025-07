Escapades : la Haute-Savoie en famille

Entre le majestueux lac du Léman et le Mont-Blanc, la Haute-Savoie est un terrain de jeux idéal pour petits et grands. Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à tester en famille cet été, des plus typiques aux plus insolites…

À bord d’une barque historique

Sur les belles rives du lac Léman, le centre nautique d’Évian inaugure cet été une base nautique où louer paddles, kayaks, pédalos, avirons… Des sorties accompagnées seront proposées, y compris en voilier.

Plus atypique, le bateau La Savoie est la réplique parfaite d’une immense barque à voiles latines construite en 1896 près de Genève pour une famille de bateliers. Le temps d’une balade ou d’une croisière sur le Léman, les bénévoles de l’association Mémoire du Léman – Barque La Savoie vous apprendront le mode de vie fascinant de ces hommes et femmes du fleuve, dont le métier essentiel subsiste encore aujourd’hui – y compris sur le Rhône…

Plus d’informations sur evian-tourisme.com et https://barquelasavoie.com/

Alpages du Léman © OT Alpes du Léman

Trek en famille dans les Alpes du Léman

Impossible de passer l’été en montagne sans arpenter des sentiers… En l’espace de quelques jours, le Tour de la Vallée verte vous emmène dans un autre monde, celui du massif du Chablais, ses forêts généreuses, ses doux alpages et son panorama à 360 degrés sur le Léman, le massif du Jura et la chaîne du Mont-Blanc.

Partez à la découverte des secrets de cette vallée méconnue grâce à un accompagnateur local de moyenne montagne. Une tente, un réchaud, un joli spot avec un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc et vous voilà partis pour des moments magiques en famille.

Ce trek peut s’étaler entre deux et cinq jours, avec des étapes de 600 à 1 000 mètres de dénivelée, selon vos envies, votre niveau et l’âge de vos enfants.

Plus d’informations sur alpesduleman.com

Les Gets, berceau historique du VTT, accueillent la Coupe du Monde UCI © Léo Grosgurin

Quatre jours 100 % VTT

Situé à 1 172 mètres d’altitude, le village montagnard des Gets est le berceau historique du VTT. Du 28 au 31 août, la station accueille l’événement à ne pas manquer pour les fans de vélo : la Coupe du Monde UCI. Et plus précisément les manches de Cross-Country Short Track (XCC), Cross-Country Olympique (XCO) et Descente (DHI) !

En parallèle des compétitions, le village vibrera au rythme des riders avec des activités et animations deux-roues pour tous, des démonstrations, des tests des derniers modèles de vélos, des rencontres avec les meilleures marques de l’univers… En attendant, profitez des 128 kilomètres de pistes balisées du bikepark des Gets.

Plus d’informations sur lesgets.com

Le sentier des planètes © Alba Santoro

Exploration spatiale aux Gets

Vos enfants sont fans de l’astronaute Thomas Pesquet ? Et si vous partiez à la découverte du système solaire… en Haute-Savoie ? Du mont Caly au mont Chéry, le soleil et les huit planètes ont été fidèlement représentés, à l’échelle humaine.

Pour les explorer tous, comptez 3 heures 30 de randonnée facile et ludique au départ du mont Caly, avec une vue imprenable sur les montagnes, ou 2 heures dans sa version raccourcie. Chaque pas que vous ferez équivaut à un million de kilomètres – soit vingt-cinq fois le tour de la Terre !

Si vos connaissances en astronomie datent un peu, pas d’inquiétude : le panneau informatif et le QR code implantés au pied de chaque planète devraient vous permettre de répondre à toutes les questions !

Plus d’informations sur lesgets.com

Le parcours nocturne et immersif Alta Lumina © Moment Factory

Excursion magique en forêt

Aux Gets, replongez dans la féerie de vos rêves d’enfant. À la tombée de la nuit, partez à l’aventure en famille en pleine forêt, au fil de l’histoire poétique d’un colporteur de musique et de son incroyable voyage en montgolfière par-delà les montagnes. Le parcours immersif Alta Lumina vous plongera dans un univers enchanté de lumières et de sons, qui séduira petits et grands. Coup de cœur garanti !

Réservations sur altalumina.com

Infos pratiques

Où loger ?

• La Grange Insolite (chambre ecofriendly au cœur des alpages) à Habère-Lullin - 06 77 69 22 36

• Le Cro-Bidou (hôtel 3* et chalets) en face du lac de la Beunaz – hoteldecharmepaysduleman.com

• Chalet Manolou (capacité 12 personnes) aux Gets – 04 50 75 80 51

Où se restaurer ?

• Chez les cousines (cuisine de terroir revisitée) aux Gets chezlescousinesrestaurant.com

• Le Moulin de Léré (restaurant gastronomique 1* au Guide Michelin) à Vailly – moulindelere.com

• Le Radeau d’Alexis (restaurant sur pilotis sur le lac Léman) à Amphion-les-Bains – 04 50 70 00 06

À ne pas manquer

• Du 21 au 27 juillet : Semaine du vélo aux Gets (animations, défis sportifs, spectacles…)

• 26 et 27 juillet : Fête de la poterie aux Gets

• 27 juillet : Fête des Vieux Métiers et des Vieilles Mécaniques à Habère-Poche

• 1er et 2 août : Rock’N Poche (festival de musiques actuelles) au pied des alpages de Habère-Poche

• Du 28 au 31 août : Coupe du monde de VTT aux Gets

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures 20 par l’autoroute

• En train : TER Lyon – Thonon, Lyon – Annemasse (2 heures 30 avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine) ou Lyon – Genève (2 heures) ou bus Lyon – Évian (3 heures avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine)