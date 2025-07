Lyon : aux Girondins, les écologistes dévoilent une place "écologiquement exemplaire"

Une nouvelle "place-jardin" a été inaugurée dans le quartier des Girondins à Lyon. Perméable, végétalisée, elle se veut le symbole de la politique d'urbanisme des écologistes.

La ZAC des Girondins poursuit sa transformation dans le 7e arrondissement de Lyon. Mardi 8 juillet, la place Vaclav Havel a ainsi été inaugurée par la Métropole et la Ville de Lyon. Pensée comme un îlot de fraîcheur, qui doit permettre de capter les eaux de pluie, elle s'étend sur 6 000 m2.

Désimperméabilisation

Située à l'intersection de l'axe piétonnier Fontenay et de la rue des Girondins, la place doit apporter une nouvelle centralité au quartier. Elle trouve aussi sa place dans le 7e arrondissement plus largement puisqu'elle est située à quelques mètres de l'avenue Jean Jaurès. La place Vaclav Havel "incarne les ambitions urbaines, sociales et environnementales portées par les collectivités", indiquent-elles.

Quelques jours après avoir été accusés par le presque candidat Jean-Michel Aulas de "bétonner" Lyon, les écologistes dévoilent ainsi une "place-jardin" qui permet l'infiltration des eaux pluviales sur plus de 6 000 m2. Cette dernière est ainsi dirigée vers des noues platées et des massifs drainants qui assurent l'infiltration. Le sol est constitué de différentes strates permettant par ailleurs le développement racinaire des 147 arbres et 2 100 m2 de végétaux plantés.

Une place encore isolée au coeur d'un chantier

Des revêtements clairs et perméables ont été choisis pour l'ensemble de la place. L'aire de jeu est quant à elle réalisée en liège recyclé qui disposent d'une meilleure inertie. 20 buses de brumisation, activables par un bouton poussoir ont également été installées, et des dispositifs d'ombrières sont prévus pour offrir des espaces ombragés autour des zones de jeux.

Le montant de l'opération s'élève à 2,35 millions d'euros hors-taxes. À noter que le projet a reçu un soutien de l'Agence de l'eau à hauteur de 115 000 € pour sa conception permettant l'infiltration des eaux pluviales. Si la place offre une nouvelle centralité, elle reste pour l'heure relativement isolée au coeur d'un chantier à venir puisque plusieurs bâtiments restent à livrer à ses portes. 3 000 logements seront notamment livrés à terme. Un pôle sportif, social et culturel doit notamment être achevé d'ici 2030.