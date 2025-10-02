Escapades gourmandes entre Vienne et Valence avec Vignobles en Scène

Du 16 au 19 octobre, la nouvelle destination œnotouristique "Vallée du Rhône Nord", associant les terroirs viticoles entre Vienne et Valence, vibrera au rythme de Vignobles en Scène. Un événement qui promet de ravir les amateurs de vin et de gastronomie, mais aussi de culture et de nature !

Vignobles en Scène est un grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Les destinations labellisées Vignobles & Découvertes proposent de redécouvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

© Instapades Studio

Au programme de ces escapades gourmandes dans la Vallée du Rhône Nord - entre Vienne et Valence, des banquets insolites, des randonnées-vin, des brunchs vignerons, des concerts "Wine Notes" et des visites de caves animées.

Des banquets d'exception

L'expérience culinaire sera à l'honneur avec deux banquets, promettant des moments de vraie gourmandise.

Le jeudi 16 octobre, laissez-vous transporter au Safari de Peaugres pour une soirée d’exception dans le parc avec cinq étapes culinaires raffinées, chacune sublimée par les vins emblématiques de la région (90 €). La soirée se prolongera avec le parcours du Festival Lumières Sauvages, expérience visuelle unique, où 2 000 sculptures d’animaux et végétaux illumineront les allées du parc. Et pourquoi pas rester une nuit en cabane perchée ou en hutte au plus près des animaux (avec petit-déjeuner, 250 € par couple) pour vivre l’expérience à fond ?

Lumières Sauvages © Safari de Peaugres

Le samedi 18 octobre, c'est le majestueux Château de Châteaubourg qui ouvrira exceptionnellement ses portes et ses jardins au public pour un autre banquet raffiné (90 €). Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous participerez à des dégustations des AOC locales avant de partager un repas autour de grandes tables, propices aux échanges et aux rencontres.

Château de Chateaubourg © Morburre

Une multitude d'activités pour tous les goûts

Outre les banquets, Vignobles en Scène déploie un éventail d'activités pour explorer la richesse du terroir sous toutes ses formes.

Randos Wine © Instapades Studio

Les Randos Wine vous invitent à des balades guidées d’environ deux heures à travers les vignobles, ponctuées de dégustations (10 € par personne). Une manière idéale de conjuguer randonnée et plaisir des sens, en admirant les paysages viticoles.

Brunch © Instapades Studio

Les Brunchs Vignerons, proposés dans différents domaines, sont une invitation à la gourmandise en famille. Pour environ 35 € par adulte (22 € pour les enfants jusqu'à 16 ans), savourez un buffet généreux accompagné des vins du domaine, dans une ambiance décontractée et conviviale.

Pour les mélomanes, les soirées Wine Notes promettent des moments enchantés. Dans les vignes, profitez de concerts jazz ou de spectacles de danse, agrémentés de dégustations (15 €). Une fusion parfaite entre culture, art et œnologie, sous le ciel étoilé de la Vallée du Rhône.

© Instapades Studio

Le programme ne serait pas complet sans une exploration approfondie des caves et domaines. De nombreuses références prestigieuses participent à l'événement, offrant des dégustations sur place et des animations.

Mais l'aventure ne s'arrête pas là ! Sont proposés également des dégustations guidées, des trajets à vélo pour une découverte sportive et panoramique, des croisières gourmandes sur le Rhône, des balades en gyropode pour une découverte ludique des paysages, et même des ateliers pour les gourmands en quête de nouvelles saveurs.

Gyropodes à Condrieu © Instapades Studio

Le patrimoine historique n'est pas oublié, avec des visites comme celle du Musée et Site de Saint-Romain-en-Gal en face de Vienne, proposant une découverte très instructive de la place du vin dans l'antiquité (3 € plus droit d'entrée).

La mosaïque des Saisons © Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal

Vignobles en Scène, du 16 au 19 octobre

À savoir :

La plupart des activités, et notamment les banquets, nécessitent une réservation obligatoire en raison du nombre de places limité. Les tarifs indicatifs varient de 9 € à 90 € selon l'expérience choisie, offrant une gamme d'options pour tous les budgets. Pour une planification optimale de votre séjour, il est fortement recommandé de consulter le programme détaillé et la liste des établissements participants sur valleedurhonenord.com.

De nombreux restaurants labellisés Vignobles & Découvertes participent également à cet événement unique, proposant des menus et expériences autour du vin, pour compléter le parcours gastronomique.