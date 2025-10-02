L214 va organiser une action au pied de l'Hôtel de Ville de Lyon afin d'appeler "le maire et les candidats" aux municipales à "s'engager en faveur des animaux".

À quelques mois du premier tour des élections municipales à Lyon, l'association L214, connue pour ses vidéos chocs dans des abattoirs notamment, "se mobilise pout appeler le maire et les candidats à s'engager en faveur des animaux".

Les militants de l'association organisent ainsi une action samedi 11 octobre sur la place de la Comédie, devant l'Hôtel de Ville de Lyon. Afin de sensibiliser les Lyonnais, "Ils feront défiler en temps réel le nombre d'animaux tués pour nourrir la ville depuis le début du mandat de Grégory Doucet grâce à un compteur humain", indique l'association.

"Les animaux tués pour la consommation alimentaire de Lyon se comptent en dizaines de millions"

"Depuis le début du mandat municipal de 2020, les animaux tués pour la consommation alimentaire de Lyon se comptent en dizaines de millions", dénonce encore L214 qui "exige des mesures fortes pour contribuer à diminuer de moitié ce nombre sur le prochain mandat".

L'association appelle ainsi les candidats à signer sa charte d'engagement, une "feuille de route", qui propose notamment "l'instauration d'une option végétarienne quotidienne dans les cantines scolaires ou la création d'un objectif d'exclusion des produits issus de l'élevage intensif pour les achats publics".

À noter que Lyon a déjà mis en oeuvre la première proposition avec la création en 2022 d'un menu végétarien proposé chaque jour.

