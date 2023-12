Escapades en Isère : épatante Belledonne

Le massif isérois de Belledonne vous promet des sensations fortes et des paysages à couper le souffle, à moins de deux heures de Lyon.

Chaîne de Belledonne © Yohann Vincent

Une muraille naturelle

Sommets acérés qui tutoient les 3 000 mètres et combes douces, pierriers redoutables et forêts silencieuses, torrents féroces et lacs scintillants… Faite de contrastes, la chaîne de Belledonne est une véritable muraille naturelle qui s’étend sur 70 kilomètres à l’est de l’Isère. Elle est si proche de Grenoble que certains la considèrent comme leur “jardin”.

Depuis Lyon, il vous faudra moins de deux heures de route pour découvrir ses paysages dignes de la haute montagne. Que vous soyez plutôt ski alpin, nordique, ski de rando ou raquettes, amateur de sensations fortes ou désireux de vous relaxer, sur la neige ou dans les airs, il y en a pour tous les goûts, de jour comme de nuit !

Les 7 Laux © Michael Mollier

Grisante

Belledonne est l’un des temples du ski alpin en Isère. Les domaines de Chamrousse et des 7 Laux se disputent âprement le titre de station la plus proche de Lyon. D’après Google Maps, c’est Chamrousse qui gagne, située à 145 kilomètres de Lyon (soit deux heures de route).

Cette station de bonne taille est connue pour son ensoleillement généreux et sa glisse agréable, parfaite pour débuter. Les pistes sont réparties sur plusieurs niveaux d’altitude et de difficulté : Bachat Bouloud est le spot idéal pour s’initier, Roche-Béranger ainsi que Recoin pour se perfectionner et Casserousse pour les plus casse-cou.

Le point le plus haut du domaine, la Croix de Chamrousse, culmine à 2 250 mètres d’altitude, avec un joli belvédère et une passerelle himalayenne au-dessus du mythique (et raide) couloir de Casserousse.

Pour les amateurs de sensations fortes, on ne présente plus le Sunset Park, LE snowpark de Chamrousse. En 2018, le journal L’Équipe le considérait comme le deuxième meilleur snowpark de France, juste derrière celui d’Avoriaz. Modules, bosses, sauts… Des zones pour les débutants sont à disposition des audacieux. Vous en voulez davantage ?

Adrenaline Park à Chamrousse © Chloé Halot

Inaugurée cet été, la tyrolienne géante de Chamrousse vous donnera assurément quelques frissons. Avec ses 1 968 mètres, elle est tout simplement la plus longue au monde. Depuis la Croix de Chamrousse, envolez-vous pour un véritable tourbillon de paysages enneigés !

Plus d’informations sur chamrousse.com, réservation conseillée pour la tyrolienne au 04 76 59 09 09

Wiz Luge au Pleynet © Michael Mollier

Ludique

Dix petits kilomètres plus loin depuis Lyon se trouve la station des 7 Laux. Plus vaste que Chamrousse, la glisse y est un peu plus technique. Sur le versant ouest, Prapoutel permet d’atteindre rapidement le point le plus haut du domaine, à 2 400 mètres, afin de dévaler les plus longues pistes.

Au cœur du domaine, Pipay est le point de départ idéal pour tous les niveaux. Sur le versant est, Prapoutel est parfait pour les débutants et les petits. Cet hiver, Les 7 Laux innovent avec de nouvelles activités ludiques. Avez-vous déjà entendu parler de la luge… sur rails ? C’est le pari fou de la Wiz Luge, au Pleynet : 723 mètres de glissade qui décoiffe, avec des pointes de vitesse à 40 km/h !

Dans la même veine, le Snake Gliss, ce long serpent de luges enchâssées les unes aux autres, fait son retour cet hiver. Sensations fortes et fous rires garantis ! Nouveauté cet hiver, le parcours Tiki l’Écureuil : un itinéraire ludique pensé pour les familles, qui vous permettra de découvrir la station tout en aidant Tiki à retrouver ses noisettes.

Cet hiver, Les 7 Laux ont aussi aménagé à Prapoutel le Camp des Taupes Warrior. Un espace ludique hors-ski qui accueille les enfants avec des jeux, des labyrinthes géants, un espace luge, un toboggan sur neige…

Plus d’informations sur les7laux.com

Airboard au domaine du Collet © Michael Mollier

Étonnante

Le Grési’Mountain Pass permet de skier aux 7 Laux et au Collet d’Allevard. Pratique ! Nettement plus petit, le domaine du Collet saura vous séduire par son ambiance chaleureuse. Ses pistes sont particulièrement adaptées aux familles avec enfants pour une agréable première fois à la neige.

Sinon, pas besoin d’avoir des skis pour des expériences de glisse mémorables. À tester cet hiver, de nouvelles disciplines qui décoiffent comme les sled dogs snowskates, ces patins à neige qui vous permettront de dévaler les pistes… à pied ! Pour une glisse toujours plus folle, les téméraires pourront tenter l’airboard, cette grosse luge gonflable dotée de carres sur laquelle on s’allonge, ou le Yooner, sorte de kart des neiges.

Plus fou encore, vivez votre baptême de speed riding : une voile, des skis et c’est parti pour une aventure incroyable à flanc de montagne ! Une discipline à découvrir à partir de 14 ans, grâce aux moniteurs de l’école de parapente Pégase & Particule.

Plus d’informations sur lecollet.com et au 06 81 47 12 98 pour le speed riding

Raquettes au domaine du Collet © Michael Mollier

Paisible

Belledonne fait aussi la part belle aux activités nordiques. Aux 7 Laux, à Prapoutel, le domaine de Beldina dispose de plusieurs itinéraires raquettes et ski de fond, de la piste verte à la noire. Connaissez-vous le skating ? Quand le ski de fond “classique” recourt à la technique du pas alternatif, semblable à la marche, le skating, lui, utilise celle du pas de patineur. Testez cette nouvelle discipline depuis le sommet du télésiège de Pincerie, au Pleynet, en empruntant la Voie Blanche, pensée pour les initiations. Une fois le mouvement acquis, vous serez charmé par une sensation de vitesse grisante. Levez les yeux un moment : à 1 950 mètres d’altitude, le panorama est splendide.

Plus d’informations sur les7laux.com

Le domaine nordique de Chamrousse est situé près du joli plateau de L’Arselle, un écrin de forêts aux faux airs de Canada. Pour découvrir cet environnement délicat, vous avez le choix : en ski de fond (classique ou skating) ou en raquettes. L’école de ski de Chamrousse propose des cours avec moniteur pour s’initier ou se perfectionner en ski de fond, skating, biathlon, randonnée nordique… Insolite : le domaine nordique de Chamrousse dispose même d’un boardercross nordique. À tester !

Plus d’informations sur chamrousse.com et au 04 76 89 94 25 pour les cours

Bon plan

Vers Allevard, l’espace nordique du Barioz est moins fréquenté. Il propose des pistes de ski de fond de longueur variable et des itinéraires raquettes. L’équipement est louable sur place. À noter, le Barioz comprend aussi un petit domaine alpin, celui de Grand Plan, avec un fil neige en accès gratuit et une piste de chaque couleur. Elles sont ouvertes l’après-midi, pendant les vacances scolaires. Parfait pour découvrir tous les sports d’hiver à petit prix !

Plus d’informations sur barioz.fr

Magique

Cet hiver, les stations de Belledonne vous ont concocté des soirées et des nuits magiques ! Que diriez-vous, par exemple, d’aller en boîte de nuit skis aux pieds ? Aux 7 Laux, le Ski Floor est une expérience unique à ne pas manquer : dévaler les pistes du domaine alpin sous les étoiles, avec en fond sonore la meilleure musique disco des années 70. Pour une ambiance plus romantique, tous les mardis soir de 18 h 30 à 21 h, le domaine nordique de Beldina s’illumine afin de vous permettre de continuer à skier en admirant le coucher du soleil.

Plus d’informations sur les7laux.com

Le Collet vous promet lui aussi une soirée la tête dans les étoiles. Vous avez adoré arpenter les paysages enneigés de Belledonne en raquettes ? Que diriez-vous de les découvrir de nuit ? Au crépuscule, avec pour seule source de lumière la lune, les étoiles et éventuellement une frontale, la montagne déroule ses mystères dans une ambiance feutrée incomparable. Une escapade féerique, à raconter autour d’une bonne fondue pour finir la soirée en beauté. Pour en savoir plus sur ce joli ciel étoilé, Nadège vous partagera sa passion pour l’astronomie à l’aide d’un véritable petit planétarium.

Plus d’informations sur lecollet.com

Roche-Béranger à Chamrousse © Aeolus

Où manger ?

• La Tour des Sens - Route de Theys, Tencin - 04 76 04 79 67

• Chalet des Cortillets - Sommet du télésiège des Bouquetins aux 7 Laux - 04 76 08 39 21

• Le Very - Super Collet, Allevard - 04 76 45 15 35

Où loger ?

• Roulottes ou dôme géodésique du Camping Les 7 Laux - 250 chemin de la Scia, Le Clapier, Theys - 06 09 89 52 40

• La Salamandre du Glésy - Route du Col de Marcieu, Saint-Bernard-du-Touvet - 06 12 02 06 28

• L’Aubergerie - 152 chemin de la Catin, La Ferrière, Le Haut Bréda - 04 76 97 59 02

Événements

• Le 17 décembre : marché de Noël d’Allevard-les-Bains

• Le 21 janvier : XSpeed Ski Tour (chronométrage et sensibilisation à la vitesse à ski) au Collet

• Le 23 janvier : 9e étape de La Grande Odyssée (course de chiens de traîneaux) à Prapoutel

• Du 27 au 28 janvier : La Belle Étoile (course de ski-alpinisme) aux 7 Laux

• Le 27 janvier : La Rando étoilée (découverte du ski de randonnée nocturne et animations) à Pipay

• Le 3 février : Le Trail blanc des 7 Laux à Prapoutel

• Les dimanches 11, 18, 25 février et 10 mars : Benjy DJ Belledonne Tour (DJ set) au Collet, à Prapoutel et au Pleynet

• Les samedis 17 et 24 février : Ludiques Night Session (illuminations et DJ set) au col de Marcieu

• Le 1er mars : Les Nuits du Haut-Bréda (concert) à la salle polyvalente du Pleynet

• Le 10 mars : La Super Collet (course de ski de randonnée) au Collet

• Le 30 mars : Derby des vallons du Pra(DJ set, ski, concerts) au Pleynet

Comment s’y rendre ?

• En voiture : comptez 2 heures de route depuis Lyon par l’A43.

• En train : TER Lyon-Grenoble (1 heure 30) puis navette Transaltitude (1 heure).