Vaulx-en-Velin : un homme gravement blessé par balles, un véhicule en fuite recherché

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme de 20 ans a été touché par plusieurs tirs dans le quartier des Balmes à Vaulx-en-Velin. Une enquête a été ouverte et un véhicule en fuite est recherché.

Les faits se sont produits cette nuit. Un homme de 20 ans a été blessé par balles dans le quartier des Balmes à Vaulx-en-Velin rapporte le Progrès. Alors que plusieurs coups de feu ont été tirés, un individu a été touché. Celui-ci a été retrouvé dans un véhicule qui ne lui appartenait pas. Prise en charge par les secours, il est gravement blessée, sans que l'on sache si son pronostic vital est engagé.

La police était sur place afin de faire les premières constatations. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes de cet acte. Selon les informations de nos confrères, la victime est connue pour des délits mineurs. A noter qu'un autre véhicule est en fuite et actuellement recherché par les forces de l'ordre.