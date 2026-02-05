Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Série de vols violents à Lyon : le parquet requiert le placement sous contrôle judiciaire des cinq mineurs

  • par La rédaction

    • Le parquet de Lyon a requis le placement sous contrôle judiciaire de cinq mineurs suspectés d'avoir commis plusieurs vols violents à Lyon.

    Cinq mineurs, suspectés d'avoir participé à plusieurs vols violents à Lyon entre le 18 octobre et le 31 janvier vont être présentés à la justice indique le parquet de Lyon dans un communiqué. Ce dernier précise avoir requis leur placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement, "seule mesure de sûreté pouvant être prononcée à l'encontre de mineurs âgés de moins de 16 ans", précise-t-il.

    Ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants des chefs de vols aggravés et violences en réunion. Trois d'entre eux sont suspectés d'avoir participé à onze, sept et un de ces faits. Tandis que deux autres sont suspectés d'avoir participé à trois vols avec violences.

    Pour rappel, ces cinq mineurs âgés de 14 et 15 ans sont domiciliés dans le 7e arrondissement, où ils ont été interpellés. Des biens volés ont été retrouvés à leur domicile. Deux d'entre eux ont indiqué aux enquêteurs devoir rembourser une dette de 5 000 € tandis qu'un autre nié les faits. Enfin, les deux derniers ont assuré avoir une "amnésie".

    à lire également
    Nathalie Perrin-Gilbert veut rendre les musées gratuits pour les moins de 26 ans

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nathalie Perrin-Gilbert veut rendre les musées gratuits pour les moins de 26 ans 13:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Série de vols violents à Lyon : le parquet requiert le placement sous contrôle judiciaire des cinq mineurs 12:35
    Exposition : LOCO(S) aller simple, une superbe exposition de photos sonores 12:03
    Stéphane Bern, défenseur du patrimoine français
    L'animateur Stéphane Bern bientôt intégré sur la Fresque des Lyonnais 11:24
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 10:54
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce jeudi 10:25
    JO 2030 : la loi olympique bientôt adoptée, un feu vert sous tension 09:51
    Euroligue : l'Asvel ouvre son compteur en 2026 09:31
    Lyon : nouvelles cessions de sociétés d'ACI Group devant la justice commerciale 09:09
    le collège jean Giono à Saint Genis Laval
    Agression d'une collégienne à Saint-Genis-Laval : une enquête ouverte par le parquet de Lyon 08:44
    Municipales : Doucet réduit l'écart face à Aulas toujours confortablement en tête selon un nouveau sondage 08:19
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    Endrick envoie l'OL en quart de finale de Coupe de France 07:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut