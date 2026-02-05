Série de vols violents à Lyon : le parquet requiert le placement sous contrôle judiciaire des cinq mineurs

Le parquet de Lyon a requis le placement sous contrôle judiciaire de cinq mineurs suspectés d'avoir commis plusieurs vols violents à Lyon.

Cinq mineurs, suspectés d'avoir participé à plusieurs vols violents à Lyon entre le 18 octobre et le 31 janvier vont être présentés à la justice indique le parquet de Lyon dans un communiqué. Ce dernier précise avoir requis leur placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement, "seule mesure de sûreté pouvant être prononcée à l'encontre de mineurs âgés de moins de 16 ans", précise-t-il.

Ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants des chefs de vols aggravés et violences en réunion. Trois d'entre eux sont suspectés d'avoir participé à onze, sept et un de ces faits. Tandis que deux autres sont suspectés d'avoir participé à trois vols avec violences.

Pour rappel, ces cinq mineurs âgés de 14 et 15 ans sont domiciliés dans le 7e arrondissement, où ils ont été interpellés. Des biens volés ont été retrouvés à leur domicile. Deux d'entre eux ont indiqué aux enquêteurs devoir rembourser une dette de 5 000 € tandis qu'un autre nié les faits. Enfin, les deux derniers ont assuré avoir une "amnésie".

