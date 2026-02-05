Alors que Sophie Cruz, élue régionale LR, portera la liste de la droite et du centre sous la bannière "Coeur Lyonnais" à Villeurbanne, au détriment de Marc Fraysse, le RN s'indigne.

En novembre dernier, l'ancien député LR, Marc Fraysse, avait été investi chef de liste du parti pour les élections municipales de Villeurbanne. A charge pour lui, de trouver de potentiels partenaires de droite et du centre. Marc Fraysse avait finalement réussi à discuter avec plusieurs figures d'extrême droite, issues du parti Reconquête d'Eric Zemmour.

Une nouvelle qui n'avait pas semblé plaire aux Républicains, qui avaient alors choisi de nommer Sophie Cruz en tant que candidate LR sous la bannière du parti Coeur Lyonnais de Jean-Michel Aulas, pour la mairie de Villeurbanne. Un peu moins d'un mois plus tard, le Rassemblement national s'indigne : "LR privilégie le parachutage d'une candidate au service de la Macronie au lieu d'un candidat enraciné à Villeurbanne", écrivent les équipes du candidat Gérald Canon.

Des accords "pilotés depuis Paris"

Alors que Sophie Cruz, déjà candidate aux législatives en 2024 dans la 10e circonscription du Rhône, portera les couleurs de l’union, avec le soutien annoncé de l’ensemble du bloc central, le RN dénonce : "La majorité présidentielle, celle qui est responsable du blocage institutionnel de notre pays, de l'explosion de notre endettement public et de la faillite de nos services publics, aura donc une liste à Villeurbanne."

L'extrême droite dénonce des accords "pilotés depuis Paris", "bien peu soucieux des préoccupations des Villeurbannais." Pour rappel, Marc Fraysse fera donc cavalier seul et se présentera comme candidat "sans étiquette" aux élections.

