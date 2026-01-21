Actualité

Volotea ouvre une nouvelle liaison estivale entre Lyon et la Sardaigne

  • par La Rédaction

    • La compagnie Volotea annonce l’ouverture d’une nouvelle destination au départ de Lyon pour l’été 2026. Dès la fin mai, les voyageurs pourront rejoindre Alghero, en Sardaigne, à raison de deux vols par semaine.

    Le réseau de Volotea continue de s’étoffer au départ de Lyon. La compagnie aérienne proposera, à compter du 29 mai 2026, une liaison directe vers Alghero, au nord-ouest de la Sardaigne. Les vols seront opérés chaque lundi et vendredi, de mai à septembre, offrant une nouvelle option ensoleillée aux Lyonnais pour la saison estivale.

    Avec cette ouverture, Volotea renforce sa présence à Aéroport Lyon-Saint Exupéry, où elle se positionne comme la deuxième compagnie en nombre de destinations. Alghero devient ainsi la septième destination italienne desservie depuis Lyon par l’opérateur.

    Plus de 13 000 sièges seront mis en vente sur cette nouvelle ligne, qui s’inscrit dans un réseau comptant désormais 34 destinations réparties dans 11 pays.

    "Tout ça n'est pas sérieux" : Bernard se paye le projet de grand métro E d'Aulas et Sarselli

