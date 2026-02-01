Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance

La Saône reste en crue ce dimanche 1er février, alors que l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont maintenues en vigilance jaune pour risques d’avalanches.

Le Rhône reste placé en vigilance jaune crues ce dimanche 1er février. Après que "les ondes de crue qui se sont formées mardi et mercredi sur les différents affluents de la Saône se propagent à l'aval", les niveaux restent "orientés à la hausse" sur le tronçon de la Saône à Lyon, mais se stabiliseront au cours de la journée, indique Vigicrues.

Météo France maintient par ailleurs les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie en vigilance jaune pour risques d’avalanches.