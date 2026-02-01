Actualité
la Saône en crue en février 2021.
Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance

  • par Clémence Margall

    • La Saône reste en crue ce dimanche 1er février, alors que l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont maintenues en vigilance jaune pour risques d’avalanches. 

    Le Rhône reste placé en vigilance jaune crues ce dimanche 1er février. Après que "les ondes de crue qui se sont formées mardi et mercredi sur les différents affluents de la Saône se propagent à l'aval", les niveaux restent "orientés à la hausse" sur le tronçon de la Saône à Lyon, mais se stabiliseront au cours de la journée, indique Vigicrues

    Météo France maintient par ailleurs les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie en vigilance jaune pour risques d’avalanches. 

    à lire également
    Rhône : un adolescent de 17 ans fauché par une voiture et évacué par hélicoptère vers Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    la Saône en crue en février 2021.
    Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 10:15
    Rhône : un adolescent de 17 ans fauché par une voiture et évacué par hélicoptère vers Lyon 09:41
    Photo d'illustration de Lyon
    Météo : des nuages et de rares averses ce dimanche à Lyon  09:00
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU écrase La Rochelle et s'impose 24 - 44 31/01/26
    Mobilisation en soutien à la police samedi 31 janvier à Lyon. (Crédit Alain Barberis)
    "On craint des drames" : 1 500 personnes ont défilé aux côtés des policiers ce samedi à Lyon 31/01/26
    d'heure en heure
    Carte bancaire
    Rhône : plus de 20 plaintes enregistrées face à une recrudescence d’arnaques aux faux coursiers 31/01/26
    François Gaillard
    Baisse de l'attractivité touristique à Lyon : François Gaillard dénonce la "logique de replis" menée depuis 2020 31/01/26
    PFAS au sud de Lyon : près de 200 riverains assignent Arkema et Daikin en justice 31/01/26
    Amaïa Sainz Ruiz, adjointe dans le 9e arrondissement de Lyon.
    Municipales 2026 : l’élue écologiste Amaïa Sainz Ruiz rejoint l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi 31/01/26
    maire de saint fons christian duchene
    "Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé 31/01/26
    Lyon : une fuite de gaz perturbe la circulation du tramway T6 vendredi soir 31/01/26
    SUPER HÉROS & DINOSAURES EXPO
    Expo inédite : super-héros et dinosaures envahissent Lyon 31/01/26
    Tiffany Joncour
    Métropole de Lyon : effectifs renforcés, "tolérance zéro", Tiffany Joncour dévoile ses mesures pour les pompiers 31/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut