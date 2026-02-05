Actualité
Nouveau TEP-Scan du centre Lumen
Nouveau TEP-Scan. Crédit : Centre Léon-Bérard.

Innovation en médecin nucléaire : un centre lyonnais inaugure un tout nouveau scanner

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 4 février le centre LUMEN des HCL et du Centre Léon-Bérard a inauguré son tout nouveau TEP-Scan. Ce dernier permet notamment d'examiner les patients atteints de cancer deux fois plus rapidement qu'auparavant.

    Depuis le mois d'août, le centre LUMEN ( centre de médecine nucléaire du groupement de coopération sanitaire des Hospices Civils de Lyon et du Centre Léon Bérard) a mis en service un tout nouveau TEP-Scan, unique en Auvergne-Rhône-Alpes : le uMI Panorama 35™ de United Imaging Healthcare.

    Le TEP Scan est utilisé pour savoir si le traitement du cancer est efficace, ou dans le cadre du suivi, pour vérifier si le cancer est réapparu après le traitement (récidivees) ou s'il s'est propagé à d'autres parties du corps. Il permet également d'aider à diagnostiquer des affections non cancéreuses.

    Une durée d'examen divisée par deux

    Le nouvel appareil est censé être plus ergonomique et plus rapide à l’usage que son prédécesseur. Avec une dose injectée réduite d’environ 20 % et une durée d’examen divisée par plus de deux, le scanner est également moins irradiant pour le patient et pour le manipulateur radio : "Nous sommes passés d’une durée d’acquisition qui était de l’ordre de dix minutes à quatre minutes, c’est assez spectaculaire", indique le Dr Thomas Mognetti, chef de service du département de médecine nucléaire du Centre Léon Bérard et administrateur adjoint GCS-LCU/ LUMEN.

    "Avec sa détection digitale, le uMI Panorama 35™ est équipé de cristaux de détection de taille inférieure à 3 mm, une première qui permet d’améliorer significativement la résolution spatiale et d’identifier des lésions encore plus petites", ajoute le Centre Léon-Bérard.

    En complément, l’appareil est soutenu par l’intelligence artificielle pour un usage qui "reste pour l’instant à évaluer" : " L’IA permet déjà d’effectuer un centrage automatique et donc de réduire la durée de l’examen", précise le centre.

