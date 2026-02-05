Ce jeudi 5 février 2026, Bruno Bernard, président du Sytral, entouré de nombreux élus de la Métropole de Lyon, a officiellement inauguré le pont de Saint-Jean qui permet dès à présent aux piétons et aux cyclistes d'enjamber le canal de Jonage avant d'accueillir en fin d'année le tramway T9.

"Aujourd'hui, ça ne peut pas aller mieux". Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, a le sourire ce jeudi matin. Sous un beau soleil et devant une foule nombreuse, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, accompagné de nombreux élus de la métropole, a officiellement inauguré le pont de Saint-Jean. Un pont qui permet dès ce 5 février aux piétons et aux cyclistes d'enjamber le canal de Jonage entre les quartiers Saint-Jean et Croix-Luizet / Les Buers et qui accueillera d'ici la fin d'année le tramway T9 reliant Charpennes à Vaulx-en-Velin.

"Le résultat est impressionnant quand on connaît la complexité de cet ouvrage" se félicite Bruno Bernard. À quelques jours d'inaugurer les tramways T6, le président écologiste de la métropole savoure cette nouvelle étape, en pleine campagne électorale. "Ce pont de Saint-Jean est le résultat de choix que nous avons faits. Tout comme nous avons choisi d'abandonner le projet du métro E, en faveur du Teol à l'ouest, nous avons fait le choix ici de l'équité territoriale pour nos quartiers prioritaires" complète Bruno Bernard dans un clin d'œil au débat politique autour de la desserte de l'ouest lyonnais.

Le pont véritablement terminé en septembre

Long de 135 mètres et large de 16 mètres, le pont de Saint-Jean a nécessité l’assemblage de 1 600 tonnes d’acier et le coulage de 3 500 m³ de béton. Une trémie a notamment été créée sous le boulevard périphérique en mai 2024. Les rampes aménagées de part et d’autre de l’ouvrage connectent la ViaRhôna, les Voies Lyonnaises et les promenades de l’Anneau bleu, favorisant les déplacements doux et la continuité des parcours. Dans son prolongement, un cheminement spécifique permet également de franchir la barrière du boulevard périphérique là où auparavant la traversée se faisait sur un trottoir en bordure d'une voie rapide.

"Ce pont est plus qu'une prouesse technique. Il y a un geste artistique dans ce qui a été fait" reprend, admiratif, Cédric Van Styvendael. Avant de poursuivre : "Nous sommes très fiers d'inaugurer cet ouvrage. Villeurbanne en avait besoin pour dire que Saint-Jean aussi fait battre le cœur de la Ville." Pas moins de 15% de la population de la Ville habite de l'autre côté du Rhône, dans des quartiers que ce nouveau pont entend désenclaver.

Si le pont est officiellement ouvert, son extrémité est, côté Saint-Jean, sera terminée seulement en septembre prochain. Une inauguration opportunément programmée à quelques semaines des scrutins municipaux et métropolitains de mars prochain, histoire de rappeler, en pleine campagne, le bilan et les ambitions de l’exécutif métropolitain.