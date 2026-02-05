La France et les collectivités déboursent 61 millions d'euros pour garder Interpol à Lyon

Interpol, l'État français et les collectivités locales ont signé ce jeudi une convention de partenariat qui acte notamment l'extension du siège de l'organisation internationale à Lyon.

Le secrétaire général de l'organisation, Valdecy Urquiza a salué jeudi 5 février le début d'une "nouvelle ère pour Interpol". La France et l'organisation internationale de police criminelle basée à Lyon depuis 1989 ont signé une convention de partenariat actant la rénovation et l'extension du site situé quai Charles de Gaulle dans le 6e arrondissement.

Accueillir à terme 1 500 salariés

Sur une parcelle estimée à près de 16 millions d'euros, cédée pour un euro symbolique par la Ville de Lyon, et avec l'importante mobilisation financière de l'État (43,2 millions d'euros), de la Métropole de Lyon (9 millions d'euros) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (9 millions d'euros) le siège d'Interpol sera "plus moderne, et plus adapté aux besoins" a encore indiqué Valdecy Urquiza. Et de saluer l'ancrage "à long terme" de l'organisation à Lyon. Au total, l'État et les collectivités déboursent donc 61,2 millions d'euros auxquels s'ajoutent la valeur de 16 millions d'euros de la parcelle cédée.

Une ville "fière d'accueillir une institution majeure" qui en fait "la capitale mondiale de la sécurité", s'est réjouit le maire écologiste, Grégory Doucet. Le président écologiste de la Métropole, Bruno Bernard a de son côté salué "un atout pour notre rayonnement, pour notre territoire et pour notre attractivité". Comme Interpol le souligne dans un communiqué, "près de trois quart des dépenses annuelles" de l'organisation sont réalisées en France, "dont 90 % sont injectées dans l'économie lyonnaise". En 2024, environ 110 millions d'euros ont été dépensés dans la région.

La parcelle de terrain cédée par la Ville de Lyon.

L'État va ainsi verser une avance de 4,3 millions d'euros à Interpol qui lancera un appel d'offre pour un marché global de performance en vue du programme immobilier. Près de 1 000 personnes travaillent aujourd'hui entre Rhône et Saône, contre 350 dans les premières années d'installation d'Interpol, qui investira ainsi 30 millions d'euros dans la rénovation et la modernisation du siège actuel.

L'ouverture de l'extension devrait voir le jour en 2031. L'organisation pourra à terme accueillir jusqu'à 1 500 salariés. "Lyon s'affirme comme capitale mondiale de la sécurité et de l'expertise policière", s'est ainsi félicitée la préfète du Rhône, Fabienne Buccio.