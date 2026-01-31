Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 

La Saône est en crue ce samedi 31 janvier, tandis que l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie restent placées en vigilance jaune pour risques d’avalanches par Météo France.

Le Rhône est une nouvelle fois placé en vigilance jaune crues ce samedi 31 janvier après que "les ondes de crue qui se sont formées mardi et mercredi sur les différents affluents de la Saône se propagent à l'aval", indique le site Vigicrues. Les niveaux restent donc orientés à la hausse sur le tronçon de la Saône à Lyon.

Météo France place également les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie en vigilance jaune pour risques d’avalanches.