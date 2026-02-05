Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 6 au 8 février

Match, spectacle, festival... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end du 6 au 8 février.

Asvel vs Milan à la LDLC Arena

Asvel-Paris en demi-finale de championnat. (Capture écran twitter)

Ce week-end sera l'occasion de supporter l'équipe de basket lyonnaise de l'Asvel à la LDLC Arena. Vendredi 6 février à 20 h, l'Asvel disputera un match d'Euroleague face à Milan. Inscrite parmi les temps forts de l'année, la dispute France-Italie s'annonce festive. Seront notamment de la partie : un dj set d'avant et d'après-match, des canons à neige et... du vin chaud.

Sacré Cirque au Cirque Imagine

Cirque Imagine © Victoria Kosheleva

En ce premier week-end des vacances de février, le Cirque Imagine de Vaulx-en-Velin revient avec son nouveau spectacle "Sacré Cirque". Deux séances sont programmées ce week-end, samedi 7 et dimanche 8 février à 14 h. Au programme du nouveau spectacle : des acrobaties, des numéros aériens, portés par des artistes venus des quatre coins du monde, dont entre autres, le recordman mondial de diabolo.

Japan mania festival à Mini World Lyon

Le Japan Touch Haru & Geek Touch, le plus grand festival 100 % Japon pop et tradition, attire plus de 50 000 personnes en mai à Eurexpo © MAXPPP



Avis aux passionnés de culture asiatique. A partir du samedi 7 janvier, le musée de miniatures Mini World Lyon met le cap sur l'Asie avec le Japan Mania Festival. L'occasion de craquer pour une création inspirée de l'univers nippon ou de venir jouer à des jeux-vidéos japonais cultes. Pour les plus gourmands, un service de restauration japonais sera également disponible.

Spectacle Wolf au Radiant

Wolf, nouveau spectacle de la compagnie australienne Circa © Andy Phillipson

Autre rendez-vous cirque à noter dans vos agendas ce week-end, le spectacle Wolf de la compagnie australienne Circa. "Dans Wolf, les dix artistes de Circa se saisissent, se déchirent, se grimpent dessus, sautent et se projettent avec un abandon féroce", dévoile le Radiant-Bellevue, hôte du spectacle. La prestation de cirque contemporain sera présentée vendredi 6 et samedi 7 février à 20 h.

Lancement du timbre Bocuse

Un timbre à l'effigie du Lyonnais Paul Bocuse.

Dernier bon plan du week-end. Pour célébrer les 100 ans du chef Paul Bocuse, la poste lance un timbre à l'effigie du chef tiré en plus de 700 000 exemplaires. Les Lyonnais pourront avoir un coup d'avance en achetant le timbre en avant-première ce vendredi 6 et samedi 7 février à Collonges-au-Mont-d'Or, Caluire-et-Cuire et Lyon. Une séance de dédicace de l'illustrateur Louis Genty est prévue le vendredi 6 février à l’Abbaye de Collonges.

