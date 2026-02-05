Actualité
Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, et Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon. (@NC)

Grégory Doucet et Bruno Bernard veulent accueillir le sommet mondial du handicap à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le maire de Lyon et le président de la Métropole proposent, dans le cadre des élections municipales et métropolitaines, d'accueillir le sommet mondial du handicap à Lyon à horizon 2030

    Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet et le président de la Métropole, Bruno Bernard proposent, dans le cadre de la campagne des élections municipales et métropolitaines, d'accueillir le sommet mondial du handicap à Lyon "à l'horizon 2030".

    Une convention citoyenne sur le handicap

    "L'accueil de ce sommet international constituerait un temps fort majeur pour l'égalité des droits, reconnaissance des personnes en situation de handicap et le partage des bonnes pratiques entre collectivités, institutions et associations", indiquent les deux élus.

    À Lyon, la liste portée par Grégory Doucet précise par ailleurs qu'elle s'engage à rendre "100 % des bâtiments municipaux accessibles, avec un doublement de l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux d'accessibilité, portée à 32 millions d'euros". Le maire sortant propose également de créer une équipe municipale d'AESH sur le temps périscolaire, et de mettre en place une convention citoyenne sur le handicap.

    Enfin, les deux élus, candidats à leur réélection souhaitent "expérimenter des opérations immobilières 100 % accessibles, avec des bailleurs et promoteurs volontaires".

