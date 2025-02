Escapades en Isère : sérénité et grandes sensations à Vaujany

Skier, randonner, patiner, nager, bouquiner et même aller au ciné… À moins de deux heures de Lyon en voiture, la station iséroise de Vaujany combine le délicieux charme d’un village de montagne avec une offre d’infrastructures culturelles et sportives rare. Cerise sur le gâteau, elle est reliée au grand domaine de L’Alpe d’Huez. Prêt à dévaler ses 250 kilomètres de pistes ?

Il était une fois un petit village de montagne qui, à l’aube des années 1980, réussit à enrayer un inexorable exode rural pour devenir un haut lieu du tourisme international. “Vaujany a fait un saut extraordinaire dans le temps, passant du Moyen Âge au XXIe siècle en trente ans”, s’amuse à résumer Yves Genevois, maire de Vaujany depuis 2008.

Au cœur de l’Oisans, accroché à flanc de montagne à 1 250 mètres d’altitude, le village de Vaujany (350 habitants à l’année) s’étire dans la pente, sur trois niveaux, face au massif des Grandes Rousses. Exposé plein sud, son charme architectural s’apprécie particulièrement en fin de journée, en descendant la jolie piste boisée de la Fare, qui offre une vue imprenable sur le village.

Chalets et résidences mêlent la pierre et le bois des traditionnelles habitations d’antan et le village s’est développé dans une cohérence architecturale raisonnée, proposant 3 500 lits. Particularité de la station ? Une grande partie des lits touristiques (70 %) appartient à la commune. “C’est un atout énorme, qui nécessite certes d’investir en permanence pour les maintenir attractifs, mais qui permet de conserver une maîtrise complète de l’offre ainsi qu’un taux de standing qui convient à la clientèle”, explique Éric Dournon, conseiller municipal.

La patinoire de Vaujany © Olivier Lefebvre

Sport ou culture... pourquoi choisir ?

Offrant un pôle sportif (patinoire, piscine de 25 mètres, bowling) en bas du village, musée et médiathèque à l’étage intermédiaire et un belvédère, construit comme un pas dans le vide, sur le haut du village, avec vue sur les massifs de Belledonne, du Taillefer et des Grandes Rousses, Vaujany a pu se doter d’infrastructures peu communes pour un bourg de cette taille (parking gratuit compris) grâce à la providentielle manne financière apportée par la centrale hydroélectrique de Grand’Maison, exploitée par EDF [voir encadré]. Et bien sûr se relier au vaste domaine de L’Alpe d’Huez. Car si le village de Vaujany ne bénéficie pas exactement d’une offre “skis aux pieds”, un grand téléphérique connecte, en deux tronçons, Vaujany aux Petites Rousses (à 2 817 mètres d’altitude), enjambant un dénivelé positif de plus de 1 500 mètres en une quinzaine de minutes.

© Olivier Lefebvre / Mocean Film

Un domaine de ski XXL dans l’orbite de L’Alpe d’Huez

Ce grand paradis blanc offre aux skieurs un univers de glisse que seul un séjour prolongé permettra d’explorer dans sa totalité. Le domaine de L’Alpe d’Huez rassemble en effet pas moins de cinq stations et deux villages – Alpe d’Huez, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas, Oz-en-Oisans, Vaujany, La Garde et Le Freney – soit 250 kilomètres de pistes. Un immense domaine, aux multiples orientations, qui permet, quelle que soit l’heure de la journée, de toujours skier au soleil !

Parmi les incontournables, citons la vue panoramique depuis le pic Blanc, à 3 300 mètres d’altitude. C’est de ce sommet que commence la légendaire piste de la Sarenne, une piste noire longue de 16 kilomètres et qui dévale plus de 1 800 mètres de dénivelé. C’est la noire la plus longue d’Europe ! Mais si son premier tronçon est certes ardu, le second se descend bien plus facilement et s’apparente davantage à une piste rouge ou bleue. Le matin, dans des conditions météo favorables, c’est un véritable enchantement avec la Meije pour toile de fond. Le parcours se termine en skiant dans un décor boisé, parallèle au cours d’eau La Sarenne, qui lui a donné son nom.

Autre piste mythique : celle de la Fare, piste noire incontournable dans le secteur d’Oz-en-Oisans, avec plus de 2 000 mètres de dénivelé et qui reconduit à Vaujany par la remontée de l’Enversin.

Au départ du pic Blanc, les skieurs les plus confirmés pourront même se confronter à une succession de pistes noires et rouges traversant un tunnel. Les Anglais l’ont baptisée “the Champagne Run”, les skieurs qui la descendent méritant qu’on leur lève un verre !

© Olivier Lefebvre

Pistes fun et domaine familial de Vaujany

Si les skieurs confirmés sauront se challenger, le domaine propose également des pistes amusantes comme Marcel’s Farm, piste parsemée d’animations entre tunnel, montagnes russes, slalom et décor marrant. Et sur le secteur de Montfrais, à l’extrémité nord du domaine, les familles trouveront un espace dédié aux enfants et aux débutants, également bordé de jolies pistes. Vous aurez ici le privilège de skier en face des Aiguillettes de Vaujany, aux plissements spectaculaires.

© Olivier Lefebvre

S’immerger dans le paysage en raquettes

Plus méditatif que la glisse du ski, une randonnée dans la neige, raquettes aux pieds, permettra d’allier effort physique (à adapter selon chacun) et contemplation. Au départ du Collet, après le hameau de La Villette, direction la combe de Cressin en compagnie d’Alain Hilion, accompagnateur en montagne. La randonnée passe près de cabanes délaissées, comme celle du Ninon, qui quelques décennies en arrière servaient encore de chalets d’alpage, du mois de mai aux premières neiges. Si chamois et chevreuils ne pointent pas leur nez, leurs traces, révélées par Alain, elles, sont bien visibles. On découvrira également les empreintes du lièvre variable, un animal discret qui se plaît à plus de 2 000 mètres, en apprenant par la même occasion qu’il est un rescapé de la Préhistoire. Avec un peu de chance, le loup, désormais présent dans les massifs de Belledonne et du Rissiou, montrera peut-être le bout de son nez.

Incontournable

Ne manquez pas de vous arrêter à l’espace musée de Vaujany qui propose un parcours ludique et interactif sur la géologie, la faune, la flore et l’histoire du village. Mêlant films, interviews, animaux empaillés, boîtes de senteurs, écrans tactiles… le parcours est à la fois complet et amusant dans une jolie atmosphère boisée. La visite se termine avec un simulateur de vol qui permet de découvrir Vaujany et ses montagnes, d’en haut, avec trois parcours.

© OT Vaujany

Le saviez-vous ?

Parmi les quelque 2 000 centrales hydrauliques de France, celle de Grand’Maison est la plus puissante. Sa production d’électricité équivaut à deux centrales nucléaires ancienne génération. Elle est constituée de deux barrages, un à Verney à 700 mètres d’altitude, l’autre à Grand’Maison, 1 000 mètres plus haut. Une pompe souterraine de 7 mètres de diamètre et 7 kilomètres de long permet une circulation de l’eau entre les deux et fonctionne en réversible. Si la centrale consomme plus qu’elle ne produit, elle permet de réguler les flux et fournir de l’énergie en cas de besoin, lors des pointes de consommation par exemple. Mise en service en 1987, la centrale de Grand’Maison représente 9 % de la puissance du parc hydraulique d’EDF.

“Il faut aller vers un aménagement raisonné”

Trois questions à Charles Hatier, moniteur de ski à Vaujany depuis 2018. Il est également enseignant à l’université Grenoble Alpes et consultant indépendant sur les questions de transition écologique.

Charles Hatier

Lyon Capitale : Pourquoi avoir fait le choix de rejoindre l’école de ski de Vaujany ?

Charles Hatier : Je recherchais une station près de Grenoble offrant une garantie neige et une visibilité sur l’enneigement dans les années à venir. La force du joli village de Vaujany réside dans son accès à un domaine skiable vaste et qualitatif.

Les stations de ski ont souvent mauvaise presse. Est-ce mérité ?

Si on regarde le bilan carbone d’un séjournant au ski une semaine, d’après le rapport Ademe*, la partie ski, comprenant les remontées mécaniques, la production de neige de culture et les dameuses, représente seulement 2 % des gaz à effet de serre (GES), les dameuses comptant pour 95 % de ce pourcentage. Le transport avec près de 60 % représente la plus grosse part. Pour une clientèle domestique, par exemple lyonnaise, qui vient à Vaujany, le bilan carbone ne sera finalement guère plus élevé que pour une autre sortie nature. Par ailleurs, si clairement les stations ont un effet négatif en termes de dérangement d’espèces, elles concentrent, en revanche, les nuisances sur un secteur délimité, à l’inverse du ski de rando par exemple.

Quels sont les enjeux pour demain ?

Pendant des années, on a développé et relié des domaines. Il faut aujourd’hui être plus modéré et rationaliser l’offre existante, aller vers un aménagement raisonné. L’avenir des stations est de savoir s’adapter, en priorisant par exemple des secteurs d’altitude orientés nord. Mais également en allant vers une diversification aux quatre saisons : une remontée mécanique, en été, peut être considérée comme un transport en commun afin d’aller plus haut et plus loin.

* Rapport de l’Agence de la transition écologique, 2021

L’Oisans : un territoire propice à l’aventure

Ce territoire de montagne, sauvage, à cheval entre l’Isère et les Hautes-Alpes, reste relativement méconnu. Son sommet le plus emblématique est la Meije, à 3 983 mètres d’altitude tandis que le pic Blanc, accessible en téléphérique sur le domaine de L’Alpe d’Huez, offre une époustouflante vue panoramique sur les sommets environnants.

Avec quatre domaines skiables (Alpe d’Huez Grand Domaine, Les Deux-Alpes, La Grave et le Col d’Ornon), l’Oisans cumule plus de 500 kilomètres de pistes de ski et un domaine de ski hors-piste unique au pied de la Meije et du parc national des Écrins. Paradis des activités outdoor – notamment le ski et les raquettes –, l’hiver, ses vastes espaces répartis en six vallées offrent une myriade de loisirs allant du ski joering (activité consistant à être tracté par un cheval skis aux pieds) au VTT sur neige en passant par les cascades de glace. Territoire de contraste, l’Oisans déroule des dénivelés variant de 475 mètres à 4 102 mètres et compte près de quarante sommets à plus de 3 000 mètres !

Pratique

Où loger ?

• La Tanière, cinq chambres d’hôtes au confort douillet avec petit-déjeuner “maison” - www.lataniere38.com

• Le V de Vaujany, hôtel 4* à l’atmosphère feutrée et raffinée - www.hotel-vdevaujany.fr

• Hôtel Les Cimes, hôtel de charme 3* - www.vaujany.com/fr/hebergements/hotel-les-cimes/

Où se restaurer ?

• Le Chalet gourmand, plats traditionnels et montagnards - www.le-chalet-gourmand-vaujany.fr

• La Crêpe’Rit, galettes et crêpes gourmandes au sarrasin et petit épeautre – Tél. : 06 03 98 07 43

• Les Airelles, cuisine généreuse de montagne dans un ancien chalet d’alpage, à Montfrais – Tél. : 04 76 80 79 78

Événements

• Descente aux flambeaux des moniteurs ESF dans une ambiance festive, jeudis 13, 20 et 27 février. Nombreuses autres animations gratuites sur le site vaujany.com

• Pâques des films, festival de films d’aventure le temps de deux soirées avec temps d’échange après chaque film, du 4 au 6 avril 2025

• Cascade de livres, ateliers, lecture, création autour d’une quinzaine d’auteurs jeunesse invités, du 10 au 13 avril 2025

Comment s’y rendre ?

• En voiture - Depuis Lyon, comptez 2 heures

• En train - Direct Lyon-Grenoble 1 heure 20 puis transfert en taxi (comptez 1 heure)