Le bouc retrouvé maltraité en gare Part-Dieu à Lyon, début janvier, a été sauvé par la SPA avant de trouver une famille d'accueil.

Le 12 janvier dernier, les forces de l'ordre découvraient gare Parti-Dieu de Lyon un bouc enfermé et attaché dans un sac de sport, transporté par un homme. Maltraité et criant de douleur, l'animal avait été remis à la SPA de Lyon pour recevoir les soins nécessaires.

Dix jours après cette déplorable découverte, une fois pris en charge par les équipes de la SPA, le bouc a été adopté au sein d'une grande famille qui accueillait déjà des chèvres, chevaux, chiens et chats, indique la Société protectrice des animaux sur ses réseaux sociaux. Et donne des nouvelles rassurantes : "Après avoir connu la souffrance il va se reconstruire et pouvoir jouir d'une vie de petit bouc choyé et très bien entouré".

L'homme interpellé faisait l'objet d'une plainte pour sévices graves et acte de cruauté. Une enquête avait été ouverte.

