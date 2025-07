Escapades dans le Beaujolais : douceur de vivre au pays des Pierres Dorées

Nul besoin de partir dans le Sud pour trouver un petit air de vacances ! À moins de 30 kilomètres au nord-ouest de Lyon, le pays des Pierres Dorées, partie sud du Beaujolais, déroule un paysage vallonné, couvert de vignes, ponctué de châteaux médiévaux et coquets villages aux ocres chatoyants. Entre pique-nique dans les vignes, visites patrimoniales et dégustation chez un vigneron, laissez-vous guider au gré des collines !

Ce sont les pierres calcaires dorées de ses villages qui ont donné à ce secteur du Beaujolais le plus proche de Lyon son nom. Chatillon-d’Azergues, Theizé, Lachassagne, Jarnioux et bien sûr Oingt, avec sa tour du XIIe siècle, classé parmi les “plus beaux villages de France”, invitent à déambuler dans leurs ruelles et à s’imprégner de la douce atmosphère qui en émane.

Surnommé la “petite Toscane”, le pays des Pierres Dorées avec sa lumière si particulière et ses villages perchés a, il est vrai, un petit air d’Italie. À perte de vue, les collines alternent, en joli damier, parcelles de vignes, prairies et champs de blé.

Autrefois zone frontière et disputée entre l’archevêque de Lyon et le puissant comte du Forez, de nombreux châteaux forts et villages fortifiés comme Oingt ou Chatillon-d’Azergues témoignent de cette rivalité guerrière, les seigneurs locaux de Beaujeu et Oingt prenant lors de ce lointain conflit médiéval parti pour l’un ou pour l’autre.

Ce n’est qu’à partir du XIIe siècle, en 1173, qu’une série d’échanges d’enclaves de territoires permet d’instaurer la paix, autorisant de ce fait l’archevêque de Lyon à s’atteler à la construction de la cathédrale Saint-Jean.

© Château de Bagnols

Délicieuse sérénité au château de Bagnols

À Bagnols, ce château médiéval, classé monument historique, a été superbement restauré et transformé en 2013 en hôtel spa cinq étoiles. Pour découvrir la superbe de son architecture, offrez-vous un verre sur la terrasse surplombant la fontaine et le champ de cerisiers (ouvert aux non-résidents).

Sa grande porte à bossage du XVIIe siècle n’est pas sans rappeler celle de la maison du Crible, à Lyon, toutes deux inspirées des dessins de Serlio tandis que l’ancienne salle des gardes, aujourd’hui le restaurant 1217 (en clin d’œil à la date de fondation du château), abrite, par sa taille et sa richesse décorative, l’une des plus remarquables cheminées gothiques d’Europe. Elle a d’ailleurs, un temps, pendant la Deuxième Guerre mondiale caché les vitraux de la cathédrale Saint-Jean !

Le château fut sauvé de la ruine en 1987 par Lady Hamlyn et ses chambres ont conservé leurs fresques Renaissance, au décor unique dans chaque pièce. Pour la petite histoire, c’est grâce à Tom Cruise, venu fêter l’anniversaire de Nicole Kidman au château, qu’une piscine, toute ronde, dans l’esprit des bassins romains, a été financée.

Quant à la cour intérieure du château, elle est protégée par un dôme de verre, qui n’est pas sans faire écho à la magnifique verrière de l’Hôtel-Dieu, l’architecte Albert Constantin étant derrière la restauration et modernisation de ces deux chefs-d’œuvre historiques.

Le château de Rochebonne © Nadège Druzkowski

Château de Rochebonne : un palimpseste de pierre

À environ trois kilomètres, le joli village de Theizé est propice à de belles balades avec de nombreux sentiers signalés. Au centre du village trône le château de Rochebonne, maintes fois remanié comme en témoignent les fenêtres peintes en trompe-l’œil, transition entre le bâti médiéval et des ajouts plus récents.

C’est au XVIIe siècle, avec l’arrivée des Châteauneuf de Rochebonne que le château est agrandi et doté d’un bel escalier toujours visible. La prolifique épistolière madame de Sévigné, liée par la famille de son gendre aux Rochebonne, fait mention du château dans ses lettres.

Tout l’été, la galerie lyonnaise Jean-Louis-Mandon y organise des expositions, une double occasion pour découvrir ce château et sa chapelle attenante, qui accueille aussi des concerts classiques.

Le château de Rapetour © Nadège Druzkowski

Château de Rapetour : une visite sous le sceau de l’ésotérisme

Theizé abrite un autre château, bâti sur le modèle des castello toscans, remarquablement mis en valeur par son actuel propriétaire Fréderic Dhenain. Cette ancienne maison forte a conservé son donjon du début du XIIIe siècle, mais passé sa façade médiévale, aux grands murs défensifs de pierres, c’est sa cour intérieure, avec sa galerie à l’italienne, qui éblouit et tient le pavé haut aux galeries Renaissance du Vieux-Lyon.

Avec l’arrivée des Varennes, vieille famille chevaleresque du Forez, le château est alors transformé à partir du XVe siècle en plus confortable maison des champs. La visite guidée (environ 1 heure 30) de ce château privé vous fera découvrir l’ancienne salle de chasse, le laboratoire alchimique, la chapelle ou encore l’ancienne chambre transformée en cabinet de curiosités.

Au XVIIIe siècle, le château fut la propriété de l’érudit lyonnais Claude Brossette (né à Theizé), ami de Boileau, et l’un des fondateurs de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon en 1700. Pour les férus d’alchimie, ne manquez pas de réserver une visite avec l’intarissable propriétaire qui met l’accent, en décryptant ses symboles architecturaux, sur la dimension ésotérique du château. Depuis son rachat en 2008, il a également redonné vie au vignoble du château, auparavant laissé en friche.

Jarnioux © JB Laissard / Inter Beaujolais

Autre demeure historique en pierres dorées, le château (privé) de Jarnioux, au cœur du vignoble, est également ouvert aux visites guidées. Érigé à la fin du XIIIe siècle, remanié entre les XVe et XVIIe siècles, le château, à l’élégante silhouette flanquée de sept tours, se dresse au-dessus du village de Jarnioux, propice à de charmantes balades.

Vignobles du Beaujolais © Étienne Ramousse

La remarquable géologie du Beaujolais

Labellisé Géoparc par l’Unesco en 2018, pour son exceptionnel patrimoine géologique, s’apparentant à un véritable puzzle, le vignoble du Beaujolais est un cas unique en son genre en France. Comme un musée à ciel ouvert, le territoire représente toutes les ères géologiques et décline des roches provenant à la fois d’un archipel volcanique, d’un massif montagneux, d’une plaine désertique ou encore d’une mer tropicale.

Il présente ainsi la particularité de concentrer une multiplicité de types de sols : granit, terrains argilo-calcaires (notamment dans le sud du Beaujolais) mais aussi divers agrégats géologiques, comme les fameuses roches bleues trouvées autour de Morgon, Brouilly ou dans le Beaujolais Pierres Dorées, à Rivolet. Pendant plus d’une décennie, une équipe de scientifiques s’est attelée à dresser les portraits géologiques des sols du Beaujolais, recensant plus de 300 variétés de roches !

La coopérative des Vignerons des Pierres Dorées

Célébrer la richesse du terroir

C’est cette diversité que la coopérative des Vignerons des Pierres Dorées s’attache à affirmer. Née en 2011 de la fusion de trois caves, cette coopérative, qui rassemble 130 vignerons (dont une quarantaine à plein temps), offre ainsi 23 cuvées différentes.

“On a suffisamment de sols différents pour faire des vins différents”, explique Sylvain Flache, président des Vignerons des Pierres Dorées. Parmi les gammes phares, on retrouve “Les Pépites” (dont les étiquettes déclinent des roches trouvées sur leurs terres tels le gneiss, les gravettes, la pierre bleue ou le schiste), une gamme dédiée à la rose (en hommage à Louis Pradel, ancien maire de Lyon qui a initié la grande roseraie du parc de la Tête-d’Or et avait été localement maire de Saint-Vérand) ou encore des bouteilles célébrant le rostre de bélémnite, un fossile régulièrement trouvé sur les coteaux des vignes.

Si tous les vins sont en appellation Beaujolais, certaines bouteilles, comme le Château Laforest ou le Château de Chanzé (en blanc), révèlent toute la richesse du terroir. Après une promenade dans le charmant village médiéval d’Oingt, poussez la porte de leur boutique, également bien approvisionnée en produits du terroir.

Vers une dénomination Beaujolais Pierres Dorées ?

Conscient de la singularité du terroir, depuis une quinzaine d’années, un collectif de vignerons cherche à obtenir une “dénomination géographique complémentaire” (DGC) pour les Pierres Dorées. L’objectif ? Faire reconnaître l’identité propre à leurs vins, produits au sein de l’appellation Beaujolais.

Baptisé “Beaujolais Pierres Dorées”, ce collectif rassemble aussi bien des caves coopératives (comme celle baptisée Vignerons Pierres Dorées) que des vignerons indépendants, maisons de vins ou plus gros domaines. En 2017, un dossier a été déposé auprès de l’Inao, et est actuellement en phase d’étude et d’échanges.

Mais d’ores et déjà, en attendant une validation ou non par l’Inao, des vignerons, comme Cyril Sapin, revendiquent la mention “Pierres Dorées” sur les étiquettes de leurs bouteilles et le collectif s’est doté d’une identité graphique commune. À suivre !

Le château de Lachassagne © Château de Lachassagne

Dîner d’apparat au château de Lachassagne

Le samedi 5 juillet, le château de Lachassagne accueille le Banquet des Arlequins autour d’une tablée mondaine célébrant la Belle Époque. Ce dîner d’exception fait partie du concept “À table avec l’Histoire”, lancé ce printemps 2025 par l’association Châteaux en Beaujolais. Neuf châteaux viticoles emblématiques du Beaujolais ont en effet uni leurs forces afin de valoriser, par des initiatives communes, leur patrimoine historique, architectural, gastronomique et viticole. Neuf fastueux dîners seront ainsi déclinés sur la saison 2025-2026, dans chaque château, faisant revivre divers temps de l’histoire. Ces réjouissances mêleront vin d’exception et gastronomie mais aussi rituels culinaires d’antan, performances théâtrales et musicales ainsi que costumes d’apparat.

Plus d’informations sur chateauxenbeaujolais.fr

Où dormir ?

• La maison de Pagneux, chambre d’hôtes dans une jolie maison aux pierres dorées, avec piscine, à Lachassagne – maisondepagneux.com

• Château de Bagnols, hôtel 5*, 27 suites dans un lieu chargé de 800 ans d’histoire – chateaudebagnols.com

• Domaine des Vignes d’Hôtes, grand gîte pour 30 personnes avec piscine, à Bagnols – jpgrillet.com

Où se restaurer ?

• La Table du Donjon, à Oingt, cuisine gastronomique, avec vue – latabledudonjon.fr

• Beurre Noisette, semi-gastronomique, produits frais et locaux – beurre-noisette.fr/

• La Feuillée, esprit bistrot, à Theizé – restaurantlafeuillee.com

Événements

• Apéritifs insolites, tous les samedis de juin à septembre de 17 h 30 à 19 h dans un château, ferme ou site patrimonial – beaujolais-tourisme.com

• Le Banquet des Arlequins, dîner inspiré des grandes tablées mondaines du XIXe siècle, avec scène théâtrale, le 5 juillet, au château de Lachassagne