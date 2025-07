La Métropole de Lyon souhaite favoriser la location de chambre chez l'habitant

Afin de favoriser l'accès aux logements sous-occupés, la Métropole de Lyon accompagne deux associations permettant de louer une chambre libre chez soi.

Alors que la crise du logement touche particulièrement Lyon et ses alentours, 11,5 % des logements de la métropole seraient en situation de sous-occupation prononcée, selon les chiffres de l'Insee. C'est notamment le cas des logements des seniors de 60 ans et plus, à 70 % sous-peuplés.

La Métropole de Lyon entend donc favoriser l'offre de services déployée pour accompagner les cohabitations, à travers les associations le Pari Solidaire Lyon et Tim & Colette. Les deux associations proposent deux formules de cohabitation : la formule conviviale (1 à 12 mois, jusqu'à 350 euros par mois pour l'accueilli) ou la formule solidaire (1 à 12 mois, participation plafonnée à 100 euros par mois pour l'accueilli en échange d'entraide).

Un contrat de cohabitation solidaire et une charte de cohabitation encadrent ces cohabitations. "C’est un levier qui s’ajoute aux politiques d’accès au logement que nous mettons en œuvre sur tout le territoire et qui permet en plus de contribuer au maintien au domicile de nos seniors", souligne le président écologiste Bruno Bernard, dans un communiqué.