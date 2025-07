Municipales 2026 : Léna Arthaud désignée cheffe de file du PCF à Villeurbanne

La conseillère métropolitaine Léna Arthaud a été désignée cheffe de file du PCF pour les élections municipales de 2026 à Villeurbanne.

Le Parti Communiste Français (PCF) de Villeurbanne a désigné Léna Arthaud cheffe de file pour les élections municipales et métropolitaines de 2026. Cette annonce intervient plus de deux ans avant le scrutin.

Stratégie de rassemblement

Léna Arthaud, professeure des écoles et conseillère métropolitaine depuis 2020, "incarne l'engagement de terrain et la volonté de construire une majorité municipale au service des classes populaires, des salariés, des jeunes et des retraités", assure le PCF dans un communiqué.

Les communistes villeurbannais souhaitent "construire un rassemblement des forces de gauche" sur des "bases de rupture avec les logiques libérales et austéritaires". Cette démarche vise à créer des liens "avec les luttes locales, les syndicats, les associations et les forces vives du territoire".

Le PCF met en avant plusieurs priorités : "Renforcer les solidarités concrètes, développer les services publics de proximité, mettre un coup d'arrêt à la casse de nos industries et des emplois et faire vivre la démocratie".

"Dans un contexte marqué par la crise sociale, les urgences écologiques, le recul des services publics et la nécessité de redonner du pouvoir d'agir aux villeurbannais, nous faisons le choix de la clarté politique et de la combativité", indique Léna Arthaud.

Cette désignation s'inscrit dans une stratégie plus large du PCF qui vise à "renforcer partout le poids de la gauche" pour "amplifier le processus permettant d'aller à plus de justice sociale dans tout le pays".