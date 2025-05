Escapades dans l'Ain : pourquoi Bourg-en-Bresse est le spot parfait pour s’évader un week-end

CONTENU SPONSORISÉ

Merveilles architecturales, découvertes historiques et patrimoniales à Bourg-en-Bresse : Partir-ici.fr vous guide vers des activités, hébergements et points de restauration insolites et durables.

© Pierre Jayet

Le monastère royal de Brou, majestueux, inimitable, incontournable !

Né il y a cinq siècles de l’amour d’une femme exceptionnelle, Marguerite d’Autriche, pour son défunt mari. Laissez-vous emporter dans ces lieux et profitez de son festival en juillet-août à la croisée des arts plastiques et des arts de la scène.

© Pierre Jayet

À deux pas du monastère royal, derrière les grands murs de pierre de l’hôtel-Dieu, le laboratoire de cette ancienne pharmacie hospitalière est une pièce remarquable, à ne pas manquer, car il est très rare de pouvoir encore en visiter. Sur réservation.

© Véronique Royer

Pause nature et gourmande au Moulin de Chamambard

À 7 km de Bourg-en-Bresse, le Moulin de Chamambard vous ouvre ses portes pour une expérience paisible au bord de l’eau. Pierre propose 4 chambres d’hôtes et vous accueille dans un cadre authentique entre pierres et bois. Petit déjeuner gourmand, table d’hôtes savoureuse et détente au jardin rythment cette parenthèse pleine de charme.

© Morgane Monneret

Du pré à l’assiette avec la ferme auberge du Colombier

Dans une ferme bressane à cheminée sarrasine, Julien et Vanessa vous invitent à une expérience du pré à l’assiette. Ici, les volailles de Bresse AOP sont élevées sur place, les produits viennent des circuits courts et tout est cuisiné maison, cuit au four à pain, pour un repas 100% bressan.

© Morgane Monneret

Bourg-en-Bresse vous invite à voyager dans le passé

Avec votre guide, suivez un itinéraire privilégié pour découvrir les maisons médiévales et hôtels particuliers, les sites fondateurs de la cité et son essor sous les Ducs de Savoie. Débusquez le détail qui fait sens, la belle perspective ou la légende qui étonne. Sur réservation.

© Château de Treffort

800 ans d’histoire au château de Treffort

Perché sur les hauteurs du Revermont, le château de Treffort raconte des siècles d’histoire, de la maison des comtes de Savoie à la rénovation par Tony Ferret. Entre parcours muséal, animations

ludiques et vue imprenable sur la Bresse, une visite où histoire et patrimoine se mêlent avec passion.

