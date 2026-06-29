Escapades dans la Loire : une pause nature en Roannais

Randonnée sur la Via Sancti Martini qui traverse le territoire du Roannais © Clovis Huet / Roannais Tourisme

Des forêts majestueuses, des collines verdoyantes, de doux reliefs montagneux à l’horizon et au milieu, coule une rivière, ou plutôt un fleuve : la Loire. Bienvenue en Roannais ! Cet été, partez à la découverte de ces paysages de carte postale, à seulement une heure de Lyon.

Des randos sur mesure

Le Roannais, c’est plus de 1 500 kilomètres d’itinéraires pédestres balisés qui invitent à l’évasion entre forêts anciennes des monts de la Madeleine et boucles parfaites de la Loire.

Commencez votre exploration au plateau de la Verrerie, une fascinante lande de bruyères battue par les vents à près de 600 mètres d’altitude.

Par beau temps, l’horizon s’y ouvre jusqu’au mont Blanc ! C’est là, dans cet espace naturel exceptionnel, que les maîtres verriers venus de Lorraine au XVIIe siècle avaient choisi d’installer leurs fours à verre.

Aujourd’hui, le site est le refuge d’une faune et d’une flore uniques : lézard vivipare, busard cendré, droséra, callune…

Au départ du village de Saint-Rirand, comptez 3 heures 30 pour cette boucle emblématique du Roannais.

Étang de la forêt de Lespinasse © Romain Gouttefangeas / Roannais Tourisme

À quinze minutes de Roanne, la forêt de Lespinasse reste une étape incontournable pour les familles. Sous les généreux feuillages, petits et grands profitent de nombreux itinéraires balisés, à parcourir à pied ou à vélo. Ils sont ponctués d’aires de pique-nique idéales pour une pause gourmande en pleine nature.

Le circuit du majestueux Chêne Président (4 kilomètres), accessible aux personnes à mobilité réduite, vous promet une balade douce et ressourçante.

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, l’un des cinq Villages de Caractère du Roannais © Marie Morin / Perspectives de Voyage

Au détour d’un sentier, vous croiserez certainement l’un des cinq Villages de Caractère à visiter à tout prix : Le Crozet, Ambierle, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Perreux.

Tous les itinéraires pédestres sont sur roannais-tourisme.com

Fan d’itinérance ? Le Roannais est traversé par deux grands itinéraires de randonnée : la Via Sancti Martini, qui sillonne l’Europe d’est en ouest sur 2 500 kilomètres, et le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Les Grands Murcins à VTT © Romain Gouttefangeas / Roannais Tourisme

Le plus grand espace VTT-FFC de France

Destination Grand’R offre 222 circuits VTT balisés dans la Loire, l’Allier et le Puy-de-Dôme. La partie roannaise est accessible depuis 22 communes différentes, dont Renaison, Villerest ou encore Saint-Priest-la-Prugne. Soit un terrain de jeux de 4 500 kilomètres !

Les itinéraires sont de difficultés et de longueurs variées, allant de 5 à 247 kilomètres avec le Tour du Pays Roannais.

Pour une sortie facile en famille, suivez le circuit des Petits Murcins au départ d’Arcon, à 800 mètres d’altitude.

Cette agréable promenade ombragée de 11 kilomètres (et 165 mètres de dénivelé) traverse le domaine forestier et l’Arboretum des Grands Murcins où cohabitent 250 espèces d’arbres provenant des quatre coins du monde !

Les vététistes aguerris préféreront longer les ondulations sauvages de la Loire sur le circuit “Du Barrage au pont de Presle”, depuis Cordelle, sur 36 kilomètres, en passant notamment par Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, village qui vaut largement le détour.

Dans le même esprit, au départ de Renaison, un itinéraire très complet de 35 kilomètres et 880 mètres de dénivelé, réservé aux sportifs, vous emmènera à la découverte des richesses du Roannais : les barrages aux époustouflants points de vue, les douces pentes des monts de la Madeleine, les vignes AOC Côte Roannaise et les plus beaux Villages de Caractère.

Tous les itinéraires sont sur destinationgrandr.com et roannais-tourisme.com

La Base Nautique de la Loire à Cordelle © Thomas Vigliano / Roannais Tourisme

Envie de fraîcheur ?

À seulement dix minutes de Roanne, pause fraîcheur au lac de Villerest. Baignade surveillée, jeux, toboggans aquatiques, trampolines, balades, tables de pique-nique… C’est le lieu idéal pour une journée à la plage réussie ! Le lac de Villerest est aussi le spot de référence du département ligérien pour la pêche aux carnassiers.

L’un des derniers fleuves sauvages d’Europe, la Loire est le paradis des amateurs de canoë, d’aviron et autres activités nautiques. Pour en découvrir toutes les facettes, rien de mieux qu’une balade en canoë, au rythme des douces ondulations de l’eau. Différents parcours sont possibles, de quelques heures à la journée, au départ de la Base Nautique de la Loire à Cordelle ou de Villerest.

Si le canoë n’a plus de secret pour vous, testez donc l’aviron, un sport particulièrement apprécié dans le Roannais. Il allie force physique, technique et endurance.

Dans un tout autre style, le paddle est l’activité parfaite pour se laisser flotter avec délice au cœur d’un site naturel magnifique.

Vous préférez les activités de loisirs ? Depuis l’été dernier, à Commelle-Vernay, Belvédère Aventures propose des vélorails à assistance électrique. Partez pour une virée familiale dépaysante de 1 heure 30, sur la voie qu’empruntait autrefois le train touristique de la Loire.

Plus d’informations sur basenautiquecordelle.fr, roannais-tourisme.com et belvedere-aventures.fr

Ambierle, Village de Caractère, et ses vignes© Lionel Lambert / ADT42

La Route des Vins Forez-Roannais en Loire Volcanique permet de relier La Pacaudière à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire sur 55 kilomètres. En voiture, à vélo ou à pied, les itinéraires ne manquent pas ! Arrêt obligé pour goûter le Gamay Saint-Romain, une variété autochtone de vins fruités.

Infos pratiques

Où loger ?

- Camping de Mars 4 étoiles à Cordelle – camping-de-mars.com

- Gîte Le Viron (gîte) à Renaison – leviron.fr

- Au Pressoir de Boisy (chambres d’hôtes) – aupressoirdeboisy.com

Où se restaurer ?

- Le Prieuré à Ambierle (cuisine gastronomique) – leprieureambierle.fr

- Le Relais du Château (cuisine traditionnelle) à Saint-Priest-la-Roche – relais-chateaudelaroche.com

- Au Jardin Gourmand à Roanne (cuisine bistronomique) aujardingourmand.fr

À ne pas manquer

- Les 4 et 5 juillet : Balade Gourmande en Côte Roannaise (balade ponctuée d’étapes dégustation), à Ambierle

- Du 18 juillet au 7 août : Quartiers d’été au Château de la Roche (apéros-concerts au bord de la Loire), à Saint-Priest-la-Roche

- Du 28 au 30 août : Fêtobourg (festival de spectacles vivants en plein air), à Mably

- Les 29 et 30 août : Biennale du Verre (démonstrations de soufflage de verre, ateliers et visite des échoppes des verriers). Au Crozet

- Du 26 au 27 septembre : Festival de BD d’Ambierle

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 1 heure depuis Lyon par l’autoroute A89

- En train : TER Lyon-Roanne (1 heure)