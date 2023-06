Cet été, mettez-vous au vert entre Roannais et Forez. Méandres de la Loire et étangs foréziens dévoilent un patrimoine naturel, souvent méconnu, et apportent une note de fraîcheur bienvenue. Des petits coins de paradis confidentiels, ponctués de sites historiques et villages de caractère, où les tentations gourmandes ne sont jamais loin…

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire Clo & Clem

C’est le nom de commune le plus long du département de la Loire ! Nichée sur un promontoire dominant le fleuve, la bourgade de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, avec son ancien donjon moyenâgeux, offre un véritable décor de carte postale. Une jolie promenade au pied du village permet de prendre un peu de fraîcheur le long d’un des bras de la Loire.

Laissez-vous happer par la douce quiétude émanant de ce bourg au caractère médiéval en flânant dans ses ruelles et en longeant les murailles du château. L’église romane de Saint-Maurice abrite des fresques du XIIIe siècle et notamment une représentation de saint Jacques en pèlerin de Compostelle, le village étant sur l’itinéraire jacquaire Cluny-Le-Puy-en-Velay. La commune compte également plusieurs ateliers d’artistes, un espace d’exposition et de ventes autour des métiers d’art.

Plus d’infos : www.roannais-tourisme.com/patrimoine

© Loire Tourisme

Le tronçon forézien de la Véloire

Entre Iguerande, en Saône-et-Loire, et Roanne, une voie verte de 21 kilomètres permet de pédaler en toute sécurité le long du fleuve. Mais saviez-vous que la Véloire se prolonge de Roanne à Montrond-les-Bains sur une véloroute de 75 kilomètres ? Bien que l’itinéraire se poursuive en route partagée, les voies privilégient des routes à faible trafic.

Sur le parcours, des boucles cyclotouristiques permettent d’appréhender d’autres facettes du patrimoine, comme celle de 15 kilomètres de

Saint-Jodard à Bully, en passant par le château de la Roche, ou celle entre Balbigny et Pinay, pour osciller autour du fleuve Loire.

Plus d’infos : www.rando-forez-est.com

Lac de Villerest © Guillaume Masseron

Le lac de Villerest

Idéalement situé sur le plus grand méandre du fleuve Loire, le lac de retenue du barrage de Villerest offre un cadre naturel privilégié propice à la détente et la baignade.

Et pour pimenter la journée, pourquoi ne pas essayer l’une des nombreuses activités proposées par la base nautique, comme la randonnée en canoë-kayak, l’initiation au paddle ou encore à l’aviron ?

Le belvédère naturel de Pêt d’Âne © Clo & Clem

Pêt d’Âne : un panorama exceptionnel

Le plus long fleuve de France a gâté le Roannais : depuis le belvédère naturel de Pêt d’Âne, au niveau de Vézelin-sur-Loire, se dévoile un panorama époustouflant sur la presqu’île de Mars et un des grands méandres de la Loire, avec, en toile de fond, les monts du Lyonnais et la plaine du Forez.

Profitez-en pour vous oxygéner en empruntant un des nombreux circuits de randonnée au départ de Dancé ou Saint-Paul-de-Vézelin.

Quant à ce nom qui ne s’invente pas… À l’origine, le pêt d’âne est un type de grand chardon aux fleurs violettes, prolifique dans le coin. Brouté par les ânes qui en raffolent, il aurait la particularité d’être indélicat à leur estomac…

Le prieuré clunisien de Pommiers-en-Forez © Clovis Huet

Pommiers-en-Forez

En direction de Montbrison, le petit village de Pommiers-en-Forez, avec ses rues pavées et son prieuré clunisien, constitue une remarquable illustration du patrimoine médiéval ligérien.

Durant la guerre de Cent Ans, le monastère se dote de trois imposantes tours de fortification, toujours visibles. Épargné par la Révolution française, il dévoile le temps d’une visite nombre de trésors architecturaux.

Découvrez la quiétude du cloître, qui a conservé sa galerie sur deux côtés, au rez-de-chaussée, le réfectoire, la salle capitulaire et les salons, les sous-sols médiévaux d’époque romane, le logis du prieur d’inspiration Renaissance ou encore les cellules à l’étage, réaménagées au XVIIIe siècle.

Point d’orgue de la visite : les combles de l’ancien monastère, un des rares exemples de charpentes en chêne, visibles dans la Loire. Le visiteur pourra découvrir différents assemblages des XVe et XVIIIe siècles : charpentes à chevrons formant ferme, à combles brisés, à double enrayure mais également un ancien nichoir.

Une incroyable maquette, réalisée à l’identique par un ancien compagnon du devoir et présentée dans le prieuré, permet d’en observer les moindres détails.

Visites libres ou guidées avec un parcours interactif accessible aux plus jeunes. Tél. : 04 77 65 46 22

www.prieuredepommiers.fr

© Nikole Daussin

La Bâtie d’Urfé

Propriété de la famille d’Urfé du XIIIe au XVIIIe siècle, le domaine de la Bâtie est un rare témoignage de la Renaissance en Forez et porte encore aujourd’hui la marque de l’un de ses illustres propriétaires : Claude d’Urfé (1501-1558).

Ambassadeur de France au concile de Trente, puis à Rome, érudit humaniste et mécène, d’Urfé jouissait à la cour de la faveur des rois François Ier et Henri II.

C’est lui qui fit transformer le manoir ancestral en élégant château au style Renaissance, décoré par de grands artistes italiens, pour héberger sa riche bibliothèque et sa collection d’antiquités.

La Bâtie est aujourd’hui célèbre pour son ensemble décoratif du milieu du XVIe siècle composé d’une grotte artificielle et d’une chapelle. Sur les murs ou au plafond, des personnages de la mythologie et des décors géométriques font de cette pièce un lieu exceptionnel, aussi insolite que symbolique.

Composée de matériaux naturels, stalactites, galets, cailloux et coquillages, elle avait pour vocation d’être une salle de fraîcheur avec de multiples jets d’eau. Ses jardins de style Renaissance sont également parmi les premiers à avoir été reconstitués à partir de données archéologiques et furent au cœur de la naissance d’une nouvelle discipline dans les années 1990 : l’archéologie des jardins.

Juin – Juillet – Août : tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30

Tél. : 04 77 97 54 68 - www.batiedurfe.fr

© Maison des étangs du Forez

Les étangs du Forez

De part et d’autre du fleuve Loire, plus de trois cents petites taches bleutées forment les étangs du Forez. lls se situent essentiellement sur trois zones, celles du mont d’Uzore, de Bussy et de la partie sud-est de Feurs. Ces étangs, anciens et peu profonds (un mètre en moyenne), sont tous artificiels. Ils ont été aménagés au Moyen Âge pour la pisciculture. En 1233, le comte de Forez est le premier à créer ces plans d’eau, bientôt imité par les seigneurs laïcs et ecclésiastiques les plus riches du comté. À la fin du XVIIIe siècle, six cents étangs occupent environ 3 000 hectares. La moitié a été préservée et la plupart aujourd’hui sont privés. Certains accueillent néanmoins les visiteurs et pêcheurs et permettent de sensibiliser à la richesse et à la biodiversité de l’environnement local.

La réserve de Biterne

Pour appréhender ces petits havres de paix et de sérénité, n’hésitez pas à pousser les portes de la Maison des étangs du Forez, située sur la réserve de Biterne, composée de trois étangs. À l’étage, une exposition ludique et interactive propose de vous glisser dans la peau d’un journaliste et de partir enquêter afin de savoir si les étangs sont menacés… Vous bénéficierez aussi d’une des plus belles vues sur les étangs de la réserve avec, en prime, longue-vue, jumelles et commentaires du guide.

Complétez votre visite avec une balade familiale de 7 ou 9 kilomètres autour d’Arthun avec, à la clef, étangs, bocage, maisons en pisé, église romane.

Plus d’infos : www.maisondesetangsduforez.com

© Guillaume Masseron

Les vins de la Côte Roannaise

Les vins de la Côte Roannaise séduisent de plus en plus d’amateurs. Pour preuve, la mythique maison Troisgros, Le Bois sans Feuilles, à Ouches, à deux pas de Roanne, en propose quelques flacons à sa table. Sur un coteau étagé de 20 kilomètres de long, le vignoble bénéficie depuis 2020 du label Vignobles & Découvertes, les vignerons ayant à cœur de faire partager leur passion. Depuis cet été, une nouvelle route des vins met en valeur patrimoine et gastronomie locale, avec des boucles thématiques, de 5 à 20 kilomètres, à découvrir en rando ou à vélo.

Plus d’infos : www.roannais-tourisme.com/gastronomie

© Clovis Huet

Céder aux gourmandises du terroir

Réputé pour sa cuisine généreuse et ses produits de terroir, le Roannais rayonne grâce à de grandes maisons, reconnues bien au-delà de son territoire, qui se transmettent passion et savoir-faire de génération en génération. Depuis 55 ans, la maison Troisgros affiche trois étoiles, la maison Mons affine des fromages d’exception tandis qu’on ne présente plus la célèbre spécialité roannaise : la Praluline de la maison Pralus.

Plus d’infos : www.roannais-tourisme.com/gastronomie

© Fourme de Montbrison

La fourme de Montbrison

Spécialité locale, laissez-vous tenter par ce fromage, doux et fondant, aux marbrures bleu clair et recouvert d’une jolie croûte orangée. La fourme de Montbrison se présente sous la forme d’un haut cylindre pesant entre 2,1 et 2,7 kilos. Elle se dé́coupe en demi, en quart et en huitieème. Chaque premier week-end d’octobre, Montbrison la célèbre pendant deux jours, avec une fête dédiée, accompagnée de dégustations, défilés et ateliers !

Où se loger ?

• La Maison Rose, à Roanne

Charme et élégance dans une maison à colombages du XVe siècle

De 125 à 200 €/nuit – www.maisonrose-roanne.fr

• Les Cabanes de Marie, à Cordelle

Au milieu des cèdres bleus du domaine des Grands Cèdres. À partir de 185 €/nuit pour 4 personnes.

Chambres et suites au château du domaine, à partir de 185 €/2 personnes

Tél. : 04 77 64 94 74

www.domaine-des-grands-cedres.fr

• Une odeur de tilleul, à Montbrison

Maison d’hôtes de charme

À partir de 115 €/2 personnes

Où se restaurer ?

• Château d’Origny, restaurant étoilé, à Ouches

www.chateauorigny.fr

• La légendaire table trois étoiles de la maison Troisgros, à Ouches

Mais aussi, Le Central, restaurant-épicerie de Michel et Marie-Pierre Troisgros, à Roanne - www.troisgros.fr

• Pause gourmande chez le chocolatier Néel, à Montbrison

www.neel-chocolatier.com

• LX Coffee Grill, à Montbrison

Superbe cuisine méditerranéenne dans un décor de pierre apparente

Tél. : 04 77 58 14 01

À ne pas manquer

• 8 et 9 juillet 2023 : Balade gourmande en Côte Roannaise, à travers 5 étapes gustatives et insolites, au départ du village Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.

www.roannais-tourisme.com

• De mai à octobre 2023 : Rencontres vigneronnes

Visites privilèges de 1 heure 30 dans des domaines de la Côte Roannaise

• 5 et 6 août 2023 : Fête médiévale, à Montrond-les-Bains

• 30 septembre et 1er octobre 2023 : Journées de la fourme de Montbrison

Comment s’y rendre ?

• Depuis Lyon, comptez 1 heure 15 en voiture pour aller à Roanne