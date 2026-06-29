Métropole de Lyon : les lignes T3, T7 et Rhônexpress fortement perturbées cet été

Dans le cadre des travaux de création de la ligne de tramway T9, l’axe T3/T7/Rhônexpress sera adapté du 15 juillet au 9 août.

Après les lignes de tramway T1 et T4, c’est l’axe T3/T7/Rhônexpress qui sera modifié cet été. Dans le cadre des travaux de création de la ligne de tramway T9, des interventions techniques seront, en effet, nécessaires pour permettre le raccordement de la future ligne aux infrastructures existantes à l’Ouest de la station Vaulx-en-Velin la Soie, impliquant des perturbations sur l’axe T3/T7/Rhônexpress du 15 juillet au 9 août.

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Coupure totale des lignes durant 15 jours

Dans le détail, ces opérations se découperont en deux phases. La première se déroulera du 15 juillet au 2 août avec la coupure totale de ces trois lignes. Des flottes de bus relais seront mises en place afin d’assurer la continuité des déplacements des usagers sur les secteurs concernés. Pour le tramway T3, les bus circuleront entre Meyzieu ZI et Vaulx-en-Velin La Soie, ainsi qu’entre Vaulx-en-Velin La Soie et Reconnaissance-Balzac. Des bus relais Rhônexpress desserviront également Part-Dieu, Vaulx-en-Velin la Soie et l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Un retour progressif de la circulation est attendu du 3 au 9 août, mais des perturbations sont toutefois encore prévues sur la ligne T3. Dans le sens Part-Dieu Villette - Meyzieu, la station Vaulx-en-Velin la Soie ne sera pas desservie. "Les usagers souhaitant rejoindre Vaulx-en-Velin la Soie depuis Part-Dieu Villette seront invités à descendre à Décines-Roosevelt, puis à revenir vers La Soie en empruntant les lignes T3 ou T7. Ils pourront également rejoindre les stations Bel-Air Les Brosses ou Décines-Roosevelt afin d’emprunter la ligne T3", indique TCL dans un communiqué ce lundi. Le service sera normal dans le sens Meyzieu - Part-Dieu Villette.

Des coupures spécifiques sont également au programme les nuits des 6 au 7 août, puis des 9 et 10 août, impliquant la nouvelle coupure complète de l’axe T3/T7Rhônexpress à partir de 22 heures. TCL invite donc les usagers à se rendre sur son site internet pour connaître les modalités précises de circulation. En parallèle, des agents seront mobilisés sur le terrain pour accompagner les déplacements.

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