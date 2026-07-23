Haute-Savoie : où déposer son ancien téléphone ? Treize points de collecte solidaires sont ouverts

C’est le retour de la grande collecte solidaire de téléphones organisée par Ecosystem du 5 juin au 30 juillet 2026. Dans le département de la Haute-Savoie, treize points de collecte sont disponibles.

Ecosystem est un éco-organisme qui œuvre pour rallonger la durée de vie des appareils électroniques et électriques. À travers cette grande collecte nationale, cette entreprise à but non lucratif s’engage auprès des collectivités pour multiplier les points de collecte dans le plus grand nombre de départements. En Haute-Savoie, la Ville de Thonons-les-Bains ainsi que la Ville de Morzine font partie des collectivités qui participent.



Tous types de modèles sont acceptés (anciens, cassés, encore en marche) dans les points de collecte, mais aussi par envoi postal sur le site jedonnemontelephone.fr. Les téléphones récoltés sont transmis à Emmaüs, expert du recyclage et du reconditionnement, qui permet d’offrir du travail aux Ateliers du Bocage, une structure d’insertion. Les téléphones pouvant être reconditionnés seront offerts à des associations et les autres appareils seront dépollués et recyclés.

Pour participer à ce mouvement solidaire, Ecosystem indique treize points de collecte dans le département de la Haute-Savoie :

Mairie - 1 place de l'église - Morzine - 74110 MORZINE - Du 5 juin au 16 juillet

- 1 place de l'église - Morzine - 74110 MORZINE - Du 5 juin au 16 juillet Espace aquatique - 608 bis Rte du Palais des Sports - Morzine - 74110 MORZINE - Du 5 juin au 16 juillet

- 608 bis Rte du Palais des Sports - Morzine - 74110 MORZINE - Du 5 juin au 16 juillet Office du tourisme Morzine - 26 place du Baraty - 74110 MORZINE - Du 5 juin au 16 juillet

- 26 place du Baraty - 74110 MORZINE - Du 5 juin au 16 juillet Office du tourisme Avoriaz - 44 promenade du Festival - 74110 MORZINE (AVORIAZ) - Du 5 juin au 16 juillet

- 44 promenade du Festival - 74110 MORZINE (AVORIAZ) - Du 5 juin au 16 juillet Déchèterie de Megève - Lieu-dit « Les Combettes » - 74120 MÉGÈVE - Du 5 juin au 20 juillet

- Lieu-dit « Les Combettes » - 74120 MÉGÈVE - Du 5 juin au 20 juillet Déchèterie de Saint-Gervais-les-Bains - 157 Chemin des Bouquetins - 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS - Du 5 juin au 20 juillet

- 157 Chemin des Bouquetins - 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS - Du 5 juin au 20 juillet Déchèterie de Passy - 1159 Rue de la Centrale - 74190 PASSY - Du 5 juin au 20 juillet

- 1159 Rue de la Centrale - 74190 PASSY - Du 5 juin au 20 juillet Mairie - 1 place de l'Hôtel-de-Ville - 74200 THONON-LES-BAINS - Du 5 juin au 18 juillet

- 1 place de l'Hôtel-de-Ville - 74200 THONON-LES-BAINS - Du 5 juin au 18 juillet plage municipale-Piscine - Quai de Ripaille - 74200 THONON-LES-BAINS - Du 5 juin au 18 juillet

- Quai de Ripaille - 74200 THONON-LES-BAINS - Du 5 juin au 18 juillet Maison des sports - Avenue de la Grangette - 74200 THONON-LES-BAINS - Du 5 juin au 18 juillet

- Avenue de la Grangette - 74200 THONON-LES-BAINS - Du 5 juin au 18 juillet Déchèterie des Houches – De Bocher - Route de Bocher - 74310 LES HOUCHES - Du 5 juin au 20 juillet

- Route de Bocher - 74310 LES HOUCHES - Du 5 juin au 20 juillet Déchèterie de Chamonix – Du Closy - Carrefour Helbronner - 74400 CHAMONIX MONT-BLANC - Du 5 juin au 20 juillet

- Carrefour Helbronner - 74400 CHAMONIX MONT-BLANC - Du 5 juin au 20 juillet Déchèterie de Sallanches - Route de Blancheville - 74700 SALLANCHES - Du 5 juin au 20 juillet

L’an passé, en 2025, 22 980 téléphones portables avaient pu être récupérés au total grâce aux différents points de collecte et au site jedonnemontelephone.fr. Parmi ces téléphones, 2 462 d’entre eux avaient été offerts et 80 villes différentes avaient participé à cette collecte.