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Collecte de téléphones. @ecosystem
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Drôme : où déposer son ancien téléphone ? 7 points de collecte solidaires sont ouverts

  • par Meline Vert

    • Pour la 7e édition de la grande collecte solidaire de téléphones, organisée par Ecosystem du 5 juin au 30 juillet 2026, le département de la Drôme réunit sept points de collecte.

    Ecosystem est un éco-organisme qui œuvre pour rallonger la durée de vie des appareils électroniques et électriques. À travers cette grande collecte nationale, cette entreprise à but non lucratif s’engage auprès des collectivités pour multiplier les points de collecte dans le plus grand nombre de départements. « Cette opération vise à donner une seconde vie aux téléphones inutilisés, tout en soutenant une démarche solidaire », indiquent Ecosystem.

    Tous types de modèles sont acceptés (anciens, cassés, encore en état de marche) dans les points de collecte, mais aussi par envoi postal sur le site jedonnemontelephone.fr. Les téléphones récoltés sont transmis à Emmaüs, expert du recyclage et du reconditionnement, qui permet d’offrir du travail aux Ateliers du Bocage, une structure d’insertion. Ceux pouvant être reconditionnés seront offerts à des associations et les autres appareils seront dépollués et recyclés. Mais à noter que l'ensemble des données personelles des téléphones seront supprimées.

    Pour participer à ce mouvement solidaire, Ecosystem indique sept points de collecte dans la Drôme : 

    • Hotel de Ville - 1 place de la Liberté - 26000 VALENCE - Du 5 juin au 31 juillet
    • Médiathèque Mitterand - 26 place Latour Maubourg - 26000 VALENCE - Du 5 juin au 31 juillet
    • Déchèterie de Valence/Portes - Chemin du Pont des Anglais - 26000 VALENCE - Du 5 juin au 31 juillet
    • Déchèterie de Valence le Haut - 15 cours Manuel de Falla - 26000 VALENCE - Du 5 juin au 31 juillet
    • Pôle Santé de la Ville - 4 rue Clos Gaillard - 26000 VALENCE - Du 5 juin au 31 juillet
    • Maison Pour Tous Fontbarlettes - 27 rue Charles Gounod - 26000 VALENCE - Du 5 juin au 31 juillet
    • Valence Romans Agglo - 1 Pl. Jacques Brel - 26000 VALENCE - Du 5 juin au 31 juillet

    L’an passé, en 2025, 22 980 téléphones portables avaient pu être récupérés au total grâce aux différents points de collecte et au site jedonnemontelephone.fr. Parmi ces téléphones, 2 462 d’entre eux avaient été offerts et 80 villes différentes avaient participé à cette collecte, un record.  

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